Nekdaj uglednega Kranjskogorčana, ki mu je državno tožilstvo očitalo tri kazniva dejanja – poleg spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, še dve kaznivi dejanji neupravičenega slikovnega snemanja – je sodnik Uroš Ferjan včeraj na kranjskem okrožnem sodišču obsodil na enotno kazen tri leta in deset mesecev zapora. Za kaznivo dejanje spolnega napada na mladoletno osebo mu je izrekel triletno zaporno kazen, za vsako od obeh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja pa je obsojenemu namenil šestmesečno zaporno kazen. Podaljšal mu je tudi ukrep prepovedi približevanja žrtvi.

V javni obrazložitvi sodbe je sodnik pojasnil, da je pri izreku kazni upošteval obtoženčevo priznanje, ki pomeni tudi prevzem odgovornosti, da pa tega vseeno ni mogoče šteti kot olajševalno okoliščino. »Tako z vidika teže dejanja kot z vidika olajševalnih in obteževalnih okoliščin je to prava kazen,« je poudaril Uroš Ferjan.

Kot smo avgusta lani razkrili v Dnevniku, se je obtoženi v kazenskem pregonu znašel zaradi spolnega napada na desetletno deklico, s katero je živel v družinski skupnosti. Obdolženi je decembra lani očitke državnega tožilstva, ki je zanj predlagalo tri leta in deset mesecev zaporne kazni, priznal, predlagana zaporna kazen pa je razburila javnost. »Zelo sem zadovoljna z zaključkom tega kazenskega postopka na prvi stopnji, ki je bil zahteven tudi zaradi pritiska medijev. Moram poudariti, da smo prek usmerjanja državne tožilke usklajeno usmerjali delo policije, ki je svoje delo opravila strokovno, hitro in učinkovito. Sam postopek je pravzaprav trajal slabega pol leta in danes smo že slišali izrek obsodilne sodbe. Predlagano kazen je sodišče v celoti sprejelo oziroma je sledilo predlogu tožilstva. Tudi sama ocenjujem, da je bil predlog ustrezen in pravičen oziroma sorazmeren glede na težo in vrsto storitve kaznivih dejanj ter tudi glede na vse obteževalne in olajševalne okoliščine, ki jih tožilec mora upoštevati,« je ob razglasitvi sodbe povedala višja državna tožilka Marija Marinka Jeraj. Kot je poudarila, je izrečena kazen res na robu minimuma, a je glede na obliko oziroma način izvršitve dejanja pravzaprav visoka.

Obtoženega na včerajšnji izrek sodbe, ki še ni pravnomočna oziroma se lahko obtoženi nanjo pritoži, ni bilo, zagovornik obtoženega pa sodbe ni hotel komentirati.

Mama žrtve razočarana

»Z odločitvijo sodnika smo seveda zadovoljni, saj je bila obtoženemu glede na predlog tožilstva izrečena maksimalna kazen. Sodnik namreč višje kazni od izrečene po zakonu sploh ni imel možnosti izreči, druga stvar pa je, kakšen je bil predlog tožilstva in s kakšno višino kazni je bil sodnik omejen. Veseli me, da sodišče ni našlo posebnih olajševalnih okoliščin, zaradi katerih bi bila lahko kazen tožilstva še nižja,« je razglasitev sodbe komentirala pooblaščenka oškodovanke Sanja Sega iz Odvetniške družbe Čeferin in partnerji. Dodala je, da bi bila, kar zadeva pravnomočnost sodbe, začudena, če se obtoženi glede izreka kazenske sankcije ne bo pritožil na višje sodišče.

»Ne morem verjeti, da je bila že predlagana kazen tožilstva za storjeno dejanje spolnega napada tako nizka, saj je moja hči stara zgolj deset let. Sodišča s takimi kaznimi odvračajo žrtve, da bi za tovrstna dejanja sploh podale prijavo, kršiteljem pa sporočajo, da se za nizkotna dejanja dobi celo najnižjo možno kazen,« pa je razočarana mama oškodovanke. Poudarila je, da storilec žrtev zaznamuje za vse življenje in da je travma žrtve zaradi spolne zlorabe zelo velika. »V določeni meri me je kazen, ki jo je storilec dobil, sicer pomirila, saj je bil kaznovan za svoja dejanja, hkrati pa mi pušča zelo grenak priokus. Žrtev namreč potrebuje veliko več časa, da predela travmo, ki ji je bila povzročena z zlorabo, kot pa so obtoženi zaprti,« je dejala mama zlorabljene deklice.

Kot je še dodala, naj bi zlorabe obtoženega segale več desetletij nazaj, žrtev pa ni bila le njena hči, a so drugi primeri žal zastarali. »Kazen je tako v posmeh vsem njegovim žrtvam, ki so se bile med potekom postopka pripravljene izpostaviti. Prepričana sem, da skoraj vsa napadena dekleta še danes čutijo posledice,« je dejala sogovornica.

