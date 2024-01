Odermatt je v Wengnu zmagal že v četrtek na skrajšanem smuku z nižjega starta, kar je bila njegova prva zmaga na smukih v svetovnem pokalu. Na petkovem superveleslalomu je moral na drugem mestu priznati premoč Francozu Cyprienu Sarrazinu. Danes pa je povsem deklasiral konkurenco za wengenski smukaški dvojček zmag.

Kako vrhunska predstava je uspela Odermattu, kažejo zaostanki konkurentov. Sarrazin, ki je zmagal na smuku v Bormiu, je na drugem mestu zaostal 59 stotink, italijanski zmagovalec smuka v Val Gardeni Paris je bil tretji, a ob zaostanku, ki je znašal 1,92 stotinke, ostali so že imeli več kot dve sekundi zaostanka.

Odermatt je zmagal na sedmih od 12 startov v svetovnem pokalu v sezoni. »Ta moj nastop je bil verjetno eden najboljših doslej, z moje strani,« je bil po 31. karierni zmagi zadovoljen Odermatt, za katerega je v ciljni areni navijalo 30.000 domačih navijačev. »Prišel sem v cilj in vedel sem, da bo to verjetno težko premagati.«

Svoje mojstrstvo je kot osmi na startu prikazal v ozkem prehodu Kernen-S,, kjer je izgubil najmanj časa ter prišel v cilj s 2,55 sekunde pred takrat vodilnim Francozom Adrienom Theauxjem.

»Še vedno pa je to zagotovo grenak dan, ko vidiš prijatelja, kot je Aleks, ki tako grdo pade. Upam, da je dobro, čeprav ni bilo videti tako dobro. To je bil zelo težek teden za vse nas, še posebej, če ste bili bolni, kot je bil on. Morda raven energije ni bila dovolj visoka za danes. Videti prijatelja, ki se takole ponesreči, je vedno zelo, zelo žalostno,« je dejal Švicar.

Odermattovo mojstrovino je zasenčil hud padec Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je padel v finalnem delu tik pred ciljem ob koncu 4270 metrov dolge proge.

Kildeja, zadnji dve zimi drugega smučarja v karavani, je pobralo v ciljnem-S proge, kjer je trikrat zmagal, in ga ob visoki hitrosti izstrelilo v zaščitno ograjo ob cilju. Smučarja, ki je šel na progo z virozo, so v dolino evakuirali s helikopterjem, potem ko so mu reševalci namestili oranžno podvezo okrog njegovega desnega stegna. Po poročanju avstrijske televizije ORF ima Kilde odprt zlom v spodnjem delu leve noge.

Od treh Slovencev je bil najboljši Hrobat, ki je osvojil edine slovenske točke, potem ko na prvih dveh tekmah v Wengnu Slovencev ni bilo med dobitniki točk. Nejc Naraločnik je tekmo končal na 35. mestu (+6,13), Martin Čater je po novem odstopu znova ostal brez uvrstitve. Čater je bil del dvanajsterice, ki je končala tekmo predčasno.

»Nekega velikega zadovoljstva ne morem pokazati, pač te drobtinice malo nabiram. Ni bila tekma, ki sem si jo želel, bilo je kar nekaj manjših napak, kar se potem na koncu kar nabere,« najboljši Slovenec Hrobat je pričakoval več kot zgolj pet osvojenih točk.

»Imel sem kar nekaj težav na tem snegu, nisem se najbolj znašel, ampak je, kar je, tako da se veliko bolj veselim Kitza, se mi zdi, da mi tudi proga malo bolj paše, tako da naslednji vikend Streif, pa da vidimo, kje smo,« je napovedal Hrobat.

Specialisti za hitre discipline bodo nadaljevali konec prihodnjega tedna v Kitzbühelu v Avstriji z dvema smukoma.

Pokal Lauberhorn se bo končal v nedeljo s slalomom, na katerem bo od Slovencev nastopil Štefan Hadalin.