Potniki letala Alaske Airlines tožijo Boeing zaradi odpadlih vrat

Šest potnikov boeinga ameriške letalske družbe Alaska Airlines, s katerega je v soboto kmalu po vzletu odpadel panel z vrati, so v četrtek na sodišču v Seattlu vložili tožbo proti ameriškemu proizvajalcu letal Boeing. Trdijo, da je njim in ostalim 165 potnikom letala dolžan odškodnino zaradi poškodb, ki so jih utrpeli med incidentom.