Pred dnevi je zakrožila objava, da sta bili iz Pravljičnega Šumberka odtujeni dve leseni in ročno izdelani veverici. Krasili sta prevesno gugalnico na doživljajski poti, ki jih po Sloveniji postavlja Zavod Škrateljc. »Od desetih pravljično-doživljajskih poti, ki smo jih do zdaj postavili po Sloveniji, imamo največ težav prav v Domžalah. So specifična zgodba, ki je ne moremo razumeti,« nam je povedal Uroš Grilc, avtor in ustvarjalec zgodb, in dodal, da je poleg Pravljičnega Šumberka žrtev vandalizma pogosto tudi Vilinski Homec. »Ne razumem, kaj prisili človeka, da se sprehodi dober kilometer globoko v gozd, s ključem številka 24, in odstrani obe veverici,« je še dejal Grilc, ki popolnoma razume razočaranje in bes avtorja pravljičnih skulptur Matica Zakrajška. Slednji, ki je avtor kar 90 odstotkov vseh skulptur in predmetov na pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji, za katero stoji Zavod Škrateljc, se sprašuje, kakšne vrste človek gre ukrast skulpture na otroških igralih.

»Tukaj ne gre toliko za moje avtorsko delo, saj smo skulpture izdelali s precej bolj omejenim budžetom, kot bi si sam želel. Bolj me vrže iz tira kraja predmeta, ki je bil narejen za otroke in družine.« Svoj bes je objavil tudi na enem od družbenih omrežij in glede na veliko število delitev Zakrajšek dvomi, da si bo tat želel veverici postaviti na vidno mesto. »V najslabšem primeru ju bo razsekal in z njima podkuril ogenj. Še vedno pa ju lahko vrne. Kar bi bilo tudi najbolj pravilno,« je povedal in dodal, da za izdelavo novih potrebuje teden dni časa. In res bo naredil novi veverici. »Glede na komentarje, ki so si sledili pod objavo, naj še dodam, da gre kljub drugačni barvi lesa za isto gugalnico. Barva je zaradi procesa staranja lesa v teh letih potemnela.«

Prijava kraje podana na policijo

Kot pravijo na Občini Domžale, so na Pravljičnem Šumberku pogosto izginjali tudi žigi, ki so bili nameščeni v skrinjicah na posameznih točkah. »Da bi se temu izognili, smo posodobili publikacijo, s katero gredo obiskovalci na pot, tako da smo vanjo dodali nalepke, ki so nadomestile žige. Sicer so bile na Šumberku prav tako večkrat poškodovane informativne table na razgledišču in klopca.« Obenem je občina na novo namestila še druge označevalne table. Večkrat je bilo uničeno tudi igralo pri Mlinarski brvi, klopi in table pa pobarvane. Pred kratkim je bilo prevrnjeno interaktivno igralo, imenovano Mlin. »Na vsaki tematski poti je poskrbljeno za redno pregledovanje in vzdrževanje. Občina Domžale si prizadeva vse posledice okvar in poškodb sanirati v najkrajšem možnem času,« so povedali in dodali, da so krajo veveric iz Šumberka prijavili policiji.

Na občini ne skrivajo problemov, ki jih imajo zaradi vandalizma. Tudi zato, kot so nam zatrdili, občinski redarji izvajajo reden in tudi poostren nadzor, vendar v času nadzora čez dan ne opažajo porasta vandalizma, za katerega je značilno, da se večinoma dogaja v nočnem času. »V primeru osebne zaznave vandalizma bi redarji ukrepali skladno s pooblastili in sodelovali s policijo,« so zagotovili in izpostavili, da se bo v kratkem sestal tudi svet za varnost Občine Domžale, kjer bo obravnavana tudi tema vandalizma.