V širšem središču Domžal bo do spomladi na desetih postajah zaživel sistem izposoje koles, ki si jih bo mogoče izposoditi vse dni v tednu ob vsakem času. Da bi novo ponudbo čim bolj približali uporabnikom, so jih povabili, da izberejo ime za sistem izposoje. Pri tem so k sodelovanju povabili dijake Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki so pod mentorstvom profesorice Save Kosmač pripravili deset predlogov imen, predstavljenih na spletni strani občine. Kot so poudarili dijaki, so želeli poiskati bolj izvirna in domiselna imena, kot so že v uporabi. Poglobili so se v spoznavanje značilnosti in dediščine domžalske občine, kar se odraža tudi v njihovih predlogih.

Dijaki pripravili deset predlogov za ime sistema

Imena za sistem izposoje, med katerimi lahko izbirate, so: OD … DO (Najhitreje OD tod DO kamorkoli. OD točke DO točke – po Domžalah!), Verižnik (Veriga postaj za izposojo koles.), Špura (Ustvari lastno Špuro! Tvoja pot, tvoj lajf – tvoja Špura.), Dom kolo (DOMov s kolesom.), D bajk (Domžalski bajk, The Bike – D Bajk. Tisto pravo kolo.), Dolo (DOmžalsko koLO si zasluži lastno ime. Gremo dolesarit!), Kral Domžale (Kraljevsko prevozno sredstvo. Najboljši se furajo s kolesom. Na kolesu si kralj – Kral Domžal!), Hud trip (Vsaka pot je lahko hud trip. Pejt na hud trip po Domžalah! Tripaj z nami, tripaj hudo!), Do kolesa (DOmžalska kolesa. Hitro na kolesa.), Štanga (Vsed' se gor na štango, bova t'ko hitrej' pr'šla! Štanga – se najhitreje pride. Po Domžalah.). Obrazec za glasovanje z vprašalnikom najdete na občinski spletni strani, svoj glas pa lahko oddate do 15. januarja.

V prvi fazi deset postaj za izposojo koles

Naj spomnimo, novembra lani je Občina Domžale s podjetjem MM Ibis podpisala pogodbo o vzpostavitvi sistema izposoje koles v občini,ogledali so si tudi predstavitve idejnih rešitev za poimenovanje domžalskih koles na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Z vzpostavitvijo sistema izposoje koles bodo Domžale vzpostavile del infrastrukture, ki bo omogočal trajnostno mobilnost z navadnimi in električnimi kolesi. V prvi fazi bo postavljenih deset elektrificiranih postaj za izposojo koles, sistem pa bo predvidoma zaživel spomladi, odvisno od vremenskih razmer. »Z vzpostavitvijo sistema izposoje koles občina krepi svojo zavezanost trajnostnemu razvoju, hkrati pa želimo spodbuditi občane k izbiri okolju prijaznejših prevoznih sredstev. Sistem bo nedvomno prispeval k bolj zeleni, povezani in trajnostni prihodnosti Domžal,« je ob podpisu pogodbe dejala županja Renata Kosec. Občina je sicer pristopila tudi k urejanju dokumentacije za gradnjo kolesarske steze Domžale–Dragomelj–Ljubljana in v letošnjem proračunu predvidela tudi sredstva za krepitev povezav občine z javnim prometom.