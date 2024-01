V družbi Evergrande NEV, ki se ukvarja z razvojem električnih vozil, niso podrobneje pojasnili, zakaj je bil Liu Yongzhuo pridržan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Liu Yongzhuo je na spletnem mestu družbe naveden kot predsednik Evergrande NEV.

Ob ustanovitvi leta 2019 so v družbi Evergrande NEV poudarili, da želijo postati vodilni proizvajalec električnih avtomobilov v treh do petih letih. Vendar je vse slabši finančni položaj matičnega podjetja močno prizadel denarni tok in obete za rast enote za električna vozila, navaja AFP.

Kitajska policija je sicer septembra lani v mestu Shenzen aretirala več zaposlenih v Evergrandovi hčerinski družbi Evergrande Wealth Management, pri čemer obtožb proti njim niso razkrili. Nekaj dni za tem so iz družbe Evergrand sporočili, da je predsednik upravnega odbora tega kitajskega nepremičninskega velikana osumljen kaznivih dejanj.

Težave Evergranda so se začele, ko je Peking leta 2021 zaradi strahu pred pregrevanjem trga uvedel nova pravila glede dovoljene zadolženosti razvijalcev nepremičninskih projektov. Zatresle so celotno kitajsko gospodarstvo, vpliv pa je bilo čutiti tudi na globalnem trgu.