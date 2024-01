Več tednov je bilo na zemljišču med Rimsko in Aškerčevo cesto opaziti arheologe. Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da so sredi oktobra izdali dovoljenje za predhodne arheološke raziskave in geofizikalni pregled območja, na katerem je predvidena gradnja dveh večstanovanjskih objektov z ureditvijo infrastrukture in zunanjo ureditvijo. Arheološka dela opravlja Skupina STIK, so še sporočili z ministrstva.

Lastnica zemljišča je družba Vila Projekt Damijana Hvale in Matjaža Zupana. Slednji nam je povedal, da bodo s pomočjo arheoloških raziskav ugotovili, kakšne so sploh možnosti pozidave tega območja. »Pričakujemo, da se bodo arheološka dela končala marca, potem pa si bomo vzeli približno pol leta za premislek in preigravanje idejnih rešitev,« je napovedal Zupan. Več o načrtih bo torej znanega predvidoma jeseni.

Po podatkih iz zemljiške knjige je Vila Projekt zemljišče kupila lani jeseni od družbe Janez, ki v Ljubljani upravlja več zasebnih parkirišč. Preden je družba Janez kupila zemljišče med Rimsko in Aškerčevo cesto, je bilo to sicer v zasebni lasti, a so ga okoliški prebivalci uporabljali za vrtičkanje, služilo jim je namreč kot neke vrste skupnostni vrt. Kmalu potem, ko je družba Janez konec leta 2017 postala lastnica, je odslovila vrtičkarje in začela urejati območje. Pojavljale so se govorice, da bo tam uredila začasno parkirišče.

Sprememba prostorskega načrta

Območje je po prostorskem načrtu sprva imelo v celoti namembnost parka, a je družba Janez Mestni občini Ljubljana dala pobudo za spremembo namembnosti, tako da bi bila mogoča gradnja stanovanjskih objektov. Mestni svet je leta 2022 potrdil prostorski načrt, ki je vključeval pobudo Janeza, vendar ne v celoti. Kot je bilo razvidno iz okoljskega poročila, ki ga je magistrat moral pripraviti hkrati s spremembo občinskega prostorskega načrta, je Janez želel na zemljišče umestiti tudi parkirišče za največ deset vozil, čemur pa je nasprotovalo kulturno ministrstvo, ki je opozorilo, da je območje arheološko zanimivo, saj da bi arheologi tam utegnili najti rimski jarek, podzemne objekte, mogoče tudi grobove. Zaradi takšnih obetov so zahtevali predstavitev morebitnih najdb na mestu odkritja.

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana po spremembi na tem območju dovoljuje gradnjo dveh objektov, in sicer enega tik ob Rimski in drugega tik ob Aškerčevi cesti, med njima pa mora ostati zelena površina oziroma park. Pod slednjim ni dovoljena gradnja podzemnih etaž. Na skrajnem vzhodnem robu tega območja je po prostorskem načrtu predviden koridor za pešce in kolesarje. Prostorski načrt investitorju narekuje še, da mora zunanjo ureditev območja »zasnovati na osnovi predhodnih arheoloških raziskav. V primeru izrednih odkritij je treba arheološke ostaline prezentirati 'in situ' (na mestu najdbe, op. a.).«

