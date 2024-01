#foto Zlata lisica: vodi Vlhova, Ana Bucik na devetem mestu, hrvaška smučarka v cilj s premetom

V prvem slalomskem finalu leta 2024 ne bo prišlo do velikega obračuna med najboljšima, rekorderko Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo. Slovaška zvezdnica je kljub zahtevnim razmeram z odliko opravila današnjo prvo vožnjo Zlate lisice in vodi po prvi vožnji, ameriški šampionki Shiffrin se je primerila klasična napaka, zajela je količek in odstopila.