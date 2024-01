V tretji in zadnji tekmi skupine E je Srbija ugnala Češko in z drugo zmago zanesljivo napredovala v četrtfinale. Tam se jim bo pridružila še Kitajska kot najboljša drugouvrščena ekipa iz Pertha. Kitajska je za uvod s 3:0 premagala Češko, proti Srbiji pa izgubila z 1:2.

Danes je Češki sicer prvo točko priborila Marketa Vondroušova z zmago 6:1, 3:6 in 6:3 nad Olgo Danilović. Izenačil je Novak Đoković, ki je s 6:1, 6:7 (3) in 6:1 strl Jirija Lehečko. Prvi igralec sveta je med dvobojem potreboval tudi zdravniško pomoč zaradi težav z zapestjem, a je dvoboj lahko nadaljeval. Danilović je nato v paru s Hamadom Međedovićem s 4:6, 7:6 (2) 10:8 ugnala češko navezo Miriam Kolodziejova/Petr Nouza in zagotovila srbsko zmago.

V skupini F je Hrvaška za svojo prvo zmago premagala Nizozemsko, a iz te skupine kot zmagovalci napredujejo Norvežani. Hrvati sicer še imajo možnost za napredovanje kot najboljša drugouvrščena ekipa v Sydneyju, a za to niso več odvisni sami od sebe.

Zmago sta Hrvaški danes zagotovila posamična dvoboja. Borna Ćorić je s 7:6 (4), 6:4 premagal Tallona Griekspoorja, Donna Vekić pa s 6:2, 3:6 in 6:1 Arantxo Rus. Demi Schuurs in Wesley Koolhof sta bila za Nizozemsko boljša v igri dvojic s 6:7 (3), 6:3 in 14:12 od naveze Vekić/Ivan Dodig.

Čilska reprezentanca je skupinski del končala z zmago nad Grčijo. Prvo točko je evropski zasedbi priigrala Maria Sakari s suvereno zmago 6:0, 6:1 nad Danielo Seguel, nato pa je Nicolas Jarry za izenačenje ugnal Stefanosa Sakelaridisa s 6:3, 3:6 in 7:5.

Po uvodnem porazu proti Kanadi z 1:2 sta zmago Čilu v igri dvojic zagotovila Seguel in Tomas Barrios Vera, ki sta s 6:7 (5), 6:3 in 10:6 ugnala Sakari in Stefanosa Cicipasa. V skupini B bo v sredo še dvoboj Grčije in Kanade, ki bo odločal o potniku v četrtfinale.