Južna Afrika je v petkovi vlogi izraelska dejanja v Gazi označila za »genocidne po naravi, saj je njihov namen uničenje znatnega dela palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine«.

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je politiko Izraela v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu primerjal s preteklim apartheidskim režimom rasne segregacije, ki ga je v njegovi državi uvedla vladavina bele manjšine, ki se je končala leta 1994. Prav tako je več organizacij za človekove pravice dejalo, da izraelska politika do Palestincev pomeni apartheid.

Globalna obsodba

V Južni Afriki sporočajo, da Izrael s svojim ravnanjem, zlasti od začetka vojne 7. oktobra, krši Konvencijo ZN o genocidu in poziva k hitri obravnavi. V tožbi od sodišča zahteva tudi, naj navede začasne ukrepe za »zaščito pred nadaljnjo, hudo in nepopravljivo škodo za pravice palestinskega ljudstva« v skladu s konvencijo.

»Južna Afrika je zelo zaskrbljena zaradi nemočnega položaja civilistov, ki so zaradi vsesplošne uporabe sile in prisilne odstranitve prebivalcev ujeti v sedanje izraelske napade na območju Gaze,« je navedeno v izjavi južnoafriškega ministrstva za mednarodne odnose in sodelovanje (DIRCO) in dodaja, da je država »večkrat izjavila, da obsoja vsakršno nasilje in napade na vse civiliste, tudi Izraelce«.

»Južna Afrika je nenehno pozivala k takojšnji in trajni prekinitvi ognja ter obnovitvi pogovorov, ki bodo končali nasilje, ki je posledica nenehne vojne okupacije Palestine,« dodajajo.

Izrael zavrača pozive k prekinitvi ognja

Izrael je zavrnil svetovne pozive k prekinitvi ognja, češ da se vojna ne bo končala, dokler ne bo uničena skupina Hamas, katere napad 7. oktobra je sprožil sedanjo fazo konflikta. V napadu Hamasa je bilo v Izraelu ubitih približno 1200 ljudi. Palestinska skupina je dejala, da je bil njen napad uperjen proti 16-letni izraelski blokadi Gaze in širjenju naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Širjenje naselbin predstavlja največjo oviro pri uresničitvi prihodnje palestinske države, ki bi vključevala Gazo, okupirano Zahodno Banko in Vzhodni Jeruzalem.

V Telegraphu so zapisali, da je tožba zadnja poteza Južne Afrike, enega izmed glasnejših kritikov izraelske vojne, da bi povečala pritisk, potem ko so njeni poslanci prejšnji mesec glasovali za zaprtje izraelskega veleposlaništva v Pretoriji in prekinitev vseh diplomatskih odnosov, dokler se ne dogovorijo o prekinitvi ognja.

Gabriel Elizondo z Al Džazire, ki poroča s sedeža Združenih narodov v New Yorku, je dejal, da je ta poteza »očitno zelo pomemben korak k temu, da bi Izrael prevzel odgovornost«.

Izrael zavrača obtožbe Južne Afrike

Izrael je potezo Južne Afrike zavrnil kot »neutemeljeno« in jo označil za »krvavo obrekovanje«, pišejo na Telegraphu.

»Trditev Južne Afrike nima dejanske in pravne podlage ter pomeni podlo in zaničevalno izkoriščanje sodišča,« je v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, dejal izraelski minister za zunanje zadeve Lior Haiat.

»Izrael je jasno povedal, da prebivalci območja Gaze niso sovražniki, in si po najboljših močeh prizadeva omejiti škodo za nevpletene ter omogočiti vstop humanitarne pomoči na območje Gaze,« je še dodal v izjavi.

Trije vodilni izraelski uradniki pa so javnosti sporočili drugačen »namen«, začenši z izraelskim predsednikom Herzogom, ki je dejal, da v Gazi 'ni nedolžnih', obrambnim ministrom Bisharo, ki je povedal, da bo Izrael uvedel kolektivno kazen nad prebivalci Gaze, ker so 'človeške živali', predsednik vlade Netanjahu pa vseskozi poziva k nasilju.

Palestinci pozdravili potezo Južne Afrike

Palestinsko ministrstvo za zunanje zadeve je pozdravilo potezo Južne Afrike in pozvalo Meddržavno sodišče, naj nemudoma ukrepa in »prepreči nadaljnjo škodo palestinskemu ljudstvu«.

»Izraelska politika in nasilna dejanja so genocidnega značaja, saj so storjeni s potrebnim posebnim namenom uničenja palestinskega ljudstva pod njegovo kolonialno okupacijo in režimom apartheida, s čimer krši svoje obveznosti iz Konvencije o genocidu,« je bilo zapisano v izjavi ministrstva.

»Država Palestina poziva mednarodno skupnost in pogodbenice konvencije, naj spoštujejo svoje obveznosti in podprejo sodišče v postopku.«