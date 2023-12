Uvodna tekma 72. novoletne turneje v smučarskih skokih v Oberstdorfu je ostala zvesta tradiciji. Vremenske razmere z vetrom, ki je spreminjal moč in smer, so bile zahtevne, zato je bilo sprememb vrstnega reda in tekma prava mala loterija. V svojem razredu so leteli le Nemec Anderas Wellinger, Japonec Rjoju Kobajaši in Avstrijec Stefan Kraft, ki so spretno ubranili položaje na stopničkah po prvi seriji, potem ko jim veter v finalu ni bil naklonjen in je močno pihal v hrbet. Po prvi seriji je kazalo na manjši polom Slovencev, saj nihče izmed vseh petih, ki so se sicer uvrstili v finale, ni bil med prvo deseterico. V finalu je Lovro Kos, ki je bil ob polčasu s 13. mestom najboljši Slovenec, izvedel napad za skakalne učbenike. S 139,5 metra dolgom skokom, ki je bil najboljši dosežek finala, je izenačil daljavo dneva Wellingerja in prevzel vodstvo ter ga zadržal do nastopa vodilne trojice. Od zmagovalnih stopničk je bil oddaljen 9,2 točke.

Lovro Kos med Slovenci v najboljši formi

»Takšnega skoka, kot sem ga naredil v finalni seriji, v letošnji sezoni še nisem pokazal. Bil je popoln od začetka do doskoka. Zelo sem presenečen, kako visoko sem prilezel. Vsakega mesta, ki sem ga pridobil, sem bil zelo vesel. Malo bo treba še popraviti prvo prvi serijo, potem bomo pa lahko tudi višje,« je povedal Lovro Kos, ki se je še tretjič na uvodni tekmi turneje v Oberstdorfu uvrstil med najboljšo deseterico. Potem ko je bil četrti že v Klingenthalu, je Kos z drugim četrtim mestom v sezoni le potrdil, da je trenutno izmed vseh slovenskih skakalcev v najboljši formi, saj je sotekmovalce iz reprezentance preskočil že v Engelbergu in na državnem prvenstvu v Planici.

Peter Prevc, ki je bil v kvalifikacijah tretji, je v prvi seriji skočil slabo. Potem ko je naredil napako v počepu, je v zraku še preveč pritisnil na smuči in bil šele na 20. mestu. V finalu je s skokom 138 metrov, ki je bil drugi dosežek serije, in pridobil kar devet mest. »Bil sem malo prvak kvalifikacij, ko je šlo zares, pa mi ni šlo najbolje. V prvi seriji je bil skok malo mimo. Izgubil sem kar precej mest, da bi se boril za najboljših šest. V drugem skoku sem odlično popravil vtis in sem se lahko prebil med deseterico,« je povedal kapetan slovenske zračne eskadrilje. Timi Zajc, ki je izpustil poskusni skok, je s 14. mestom le deloma izpolnil svoja pričakovanja. »Želel sem si leteti proti drugi rdeči črti. S skoki sem kar zadovoljen, z uvrstitvijo pa ne. Težka, vetrovna tekma, a gremo optimistično naprej,« je povedal Timi Zajc. Anže Lanišek je z 18. mestom ostal dolžnik (lani je bil na uvodni tekmi deseti), potem ko mu razen prvega skoka za trening ni uspel niti en poskus: »Bil sem preveč zategnjen. V Garmischu moram imeti svežo glavo.« Domen Prevc je bil z 22. mestom najslabši Slovenec, a je finalni skok (133,5 metra) dobra popotnica za nadaljevanje turneje.

​Granerud ne bo ubranil zlatega orla

Za največje neprijetno presenečenje je poskrbel lanski skupni zmagovalec turneje (tri zmage in eno drugo mesto), Norvežan Halvor Egner Granerdud, ki je v prvi seriji izgubil dvoboj z Italijanom Giovanjiem Bresadolo, saj je z najkrajšim skokom prve serije 105 metrov zasedel 48. mesto. »To je zame velik šok,« je povedal Halvor Egner Granerud, potem ko je ostal brez možnosti, da bi ubranil zlatega orla. Kljub neuspehu se je dolgo časaa zadržal v izteku in izpolnjeval želje gledalcev.

Skakalci se bodo jutri preselili v Garmsich-Partenkirchen, kjer bodo v nedeljo ob 13.45 kvalifikacije za drugo tekmo turneje v ponedeljek ob 14. uri. Že v torek, 2. januarja, jih ob 13.30 čakajo kvalifikacije za tretjo tekmo v Innsbrucku. Ženske bodo svojo prvo novoletno turneje z le dvema tekmam v Nemčiji začele v nedeljo v Garmisch-Partenkirchnu (kvalifikacije ob 16.15, tekma ob 17.45) in sklenile v ponedeljek, 1. januarja, v Oberstdorfu (kvalifikacije ob 15. uri, tekma ob 16.15).

Oberstdorf v številkah Prva tekma novoletne turneje: 1. Wellinger (Nem) 309,3 (139,5, 128), 2. R. Kobajaši (Jap) 306,3 (134,5, 129), 3. Kraft (Avs) 298,9 (132,5, 125), 4.Kos (slo) 289,7 (123, 139,5), 5. Lindvik (Nor) 286,1 (132, 127), 9. P. Prevc 282 (124,5, 138), 14. Zajc 278,4 (121, 132), 18. Lanišek 266,7 (123,5, 125), 22. D. Prevc (vsi Slo) 263,3 (115, 133,5). Svetovni pokal, dkupno (po 9 tekmah): 1. Kraft (Avs) 729, 2. Wellinger 547, 3. Paschke (oba Nem) 467, 7. Lanišek 265, 13. P. Prevc 204, 16. Zajc 167, 19. Kos 137, 20. Prevc 97, 41. Jelar 7.