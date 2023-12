Po besedah Zelenskega ukrajinski vojaki na fronti dokazujejo, da čudeži obstajajo, vendar si jih morajo ljudje ustvariti sami. Kot je dejal, bo vsa država med prazniki molila za svobodo in zmago Ukrajine, ki se drugo zimo zapored bojuje proti ruski agresiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Na koncu bo tema izgubila. Zlo bo premagano,« je ukrajinski predsednik dejal v video sporočilu, objavljenem v nedeljo. Vojakom se je zahvalil za služenje ter jih označil za bojevnike luči in angele varuhe Ukrajine.

Ukrajinci letos božič prvič praznujejo 25. decembra in ne 7. januarja, ki je datum tega praznika v ruski pravoslavni cerkvi. Odločitev je ena v nizu potez, ki so jih v Kijevu sprejeli s ciljem odmika od Moskve in ruske tradicije po napadu februarja lani.

»Vsi skupaj praznujemo božič. Na isti datum, kot ena velika družina, kot en narod, kot ena združena država,« je v nagovoru po navedbah britanskega BBC še poudaril Zelenski.

Ukrajina je bila medtem danes tarča novega ruskega napada z brezpilotnimi letalniki, ki naj bi jih ruske sile izstrelile iz anektiranega polotoka Krim. »25. decembra je sovražnik napadel z 31 napadalnimi brezpilotnimi letalniki,« je na družbenih omrežjih sporočila ukrajinska vojska in dodala, da je zračna obramba 28 dronov tipa šahed sestrelila.

Zaradi napada je bila v Odesi poškodovana pristaniška infrastruktura, vendar žrtev ni bilo. Poleg tega je vojska sporočila tudi, da je nad vzhodno regijo Doneck in nad Črnim morjem sestrelila dve ruski raketi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.