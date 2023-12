Košarkarji Cedevite Olimpije evropske rane še naprej uspešno zdravijo v ligi ABA. Čeprav blamaže v evropskem pokalu v nobenem primeru ne morejo izbrisati, pa je pogled na lestvico v jadranskem tekmovanju zanje vseeno prijeten. Proti Ciboni so vknjižili tretjo zaporedno zmago in osmo na zadnjih devetih tekmah, Jaka Blažič pa se je prebil na sedmo mesto večne lestvice strelcev lige ABA.

V prvem polčasu so košarkarji Cibone, ki so imeli v Tivoliju tudi podporo svojih navijačev, povzročali številne preglavice gostiteljem. Predvsem so dominirali v skoku v napadu, kar je velika težava Ljubljančanov v letošnji sezoni, ob tem so bili precej natančni pri metih za tri točke. Zmajem se je ob koncu prvega polčasa uspelo nekoliko odlepiti, na začetku drugega pa so prvič povedli z dvomestno prednostjo. Priložnost za povečanje desetih točk naskoka so zapravili, kazen pa je sledila v obliki treh zaporednih trojk Cibone. A izkazalo se je, da je bil to le preblisk Zagrebčanov, saj je Olimpija hitro znova pritisnila na plin. Razigran je bil Justin Cobbs, nato pa je vajeti prevzel kapetan Jaka Blažič, ki se je razdajal na obeh straneh igrišča. Ko je kazalo, da je zmagovalec že odločen, se je Cibona z delnim izidom 11:0 povsem približala, Olimpija pa si je kožo rešila v izenačeni končnici.

»Zadovoljni smo z zmago, ne pa tudi z zadnjimi petimi minutami, ko smo povsem popustili. Celotno tekmo smo nadzirali tako v napadu kot obrambi, na koncu pa ogrozili uspeh. Prvo polovico rednega dela lige ABA smo zaključili pozitivno, smo v dobrem položaju, nikakor pa ne v evropskem pokalu, zato so prisotni mešani občutki. Moramo se pogledati v ogledalo in si priznati, da v Evropi nismo opravili tistega, kar smo pričakovali. Nam bodo pa evropske tekme do konca po eni strani služile kot priprava na ligo ABA, po drugi pa si želimo tudi dokazati, da lahko igramo na taki ravni in da lahko kakšno tekmo tudi dobimo,« je povedal Jaka Blažič.

Košarkarji Krke bodo tekmo 13. kroga igrali jutri, ko v Novem mestu gostuje Borac. V boju za obstanek dolenjsko moštvo nujno potrebuje zmago. »Tekma z Borcem je za nas zelo pomembna in naredili bomo vse, da jo dobimo. Enostavno moramo kreniti po zmago, je pa Borac s šestimi zmagami na dvanajstih tekmah zagotovo pozitivno presenečenje letošnje sezone. Bližje so končnici kot pa dnu lestvice. Veliko stvari se jim je poklopilo, tudi vsi trije tujci, ki so dodana vrednost in so eni ključnih igralcev v ekipi. Tudi ko so izgubljali, denimo s Crveno zvezdo ali Cedevito Olimpijo, so bili blizu do samega konca tekme. Premagali so Zadar v gosteh, res visok poraz so doživeli le s Partizanom. Čaka nas zahtevna naloga, še posebej, ker nismo v najboljšem zdravstvenem stanju, kar nas spravlja v slabo voljo. Sem pa prepričan, da bodo vsi, ki bodo le lahko, stisnili zobe in igrali,« sporoča trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 13. krog: Olimpija – Cibona 93:91 (19:14, 42:36, 69:57, Blažič 25, Cobbs 20, Stewart 14, Matković 12, Radović 7, Radičević 6, Glas 5, Jones 4; Aranitović in Vuković po 19), jutri ob 17. uri: Mornar – FMP, ob 19. uri: Budućnost – Studentski centar, nedelja ob 15. uri: Krka – Borac, ob 17. uri: Zadar – Partizan, ob 19. uri: Crvena zvezda – Split, ponedeljek ob 18. uri: Mega – Igokea, vrstni red: Crvena zvezda 11-1, Olimpija 10-3, Partizan in Igokea po 9-3, Budućnost 8-4, Zadar, Studentski centar in Borac po 6-6, Cibona 5-8, Mega 5-7, Split 4-8, FMP 3-9, Krka 2-10, Mornar 1-11.