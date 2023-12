Umetnica Marjetica Potrč je medaljo za zasluge prejela za večdesetletno delovanje na področju umetnosti, antropologije in ekologije ter uvrstitev med deset najpomembnejših sodobnih svetovnih umetnikov, s čimer je prispevala k prepoznavnosti in promociji Slovenije v svetu. Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, je umetnost Potrčeve platforma za izmenjavo različnih znanj in razvijanj novih zavezništev v boju za boljšo prihodnost. Sodelovanje med različnimi varuhi okolja, staroselci in okoljevarstveniki oblikuje novo hibridno znanje, ki sega onkraj modernistične paradigme, zavezane napredku in rasti, temelječe na neskončnem izkoriščanju zemlje in ljudi. Med drugim so izpostavili še njeno pedagoško delo, uvrstitev med deset najpomembnejših vizualnih umetnikov na svetu leta 2011 in njena dela v zbirkah najpomembnejših svetovnih muzejev. »Izjemni in mednarodno prepoznani dosežki Marjetice Potrč na področju sodobne umetnosti veliko prispevajo k prepoznavnosti in promociji Slovenije v svetu, za kar se ji Republika Slovenija zahvaljuje z državnim odlikovanjem,« je še zapisano v utemeljitvi.

Medalje trem glasbenim skupinam

Pankrti in Kameleoni so medaljo za zasluge prejeli za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru. Pankrti so kot »prva pank skupina za železno zaveso« orali ledino – za začetek z diagnozo, da je Lublana bulana. Njihova besedila so politična in provokativna, kakršna je tudi njihova glasba, je med drugim zapisano v utemeljitvi. Kot so še zapisali, so bili Pankrti in pank odraz prizadevanja za boljšo in pravičnejšo družbo, v kateri se bodo videli mladi in ki jim bo pustila odprta vrata v prihodnost. »Kmalu po ustanovitvi so Pankrti presegli slovenski okvir, njihov vpliv se je širil po jugoslovanskem glasbenem prostoru, kjer so prejemali odmevne nagrade. (...) Republika Slovenija se z državnim odlikovanjem zahvaljuje glasbeni skupini Pankrti za pomemben in odmeven ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti in pečat, ki ga je pustila v družbi,« je še zapisano v utemeljitvi.

Močan glasbeni vpliv skupine Kameleoni iz 60. let minulega stoletja je čutiti še danes. Okoli članov skupine, ki so nadaljevali glasbeno pot v različnih zasedbah, je nastalo glasbeno jedro, ki je zaznamovalo razvoj glasbenega ustvarjanja na Obali, je med drugim zapisano v utemeljitvi. Kot so še zapisali, je skupina Kameleoni orala ledino še na drugih področjih: ustanovili so enega prvih klubov oboževalcev pri nas in se spogledovali tudi s trženjem, ki je danes običajen, a pomemben del stika glasbenikov z občinstvom. Kameleoni so utrjevali tudi pot k drugačnemu svetu, polnemu obetov in novih priložnosti, ter presegli svoj čas in postali žlahten del slovenske glasbene in tudi kulturne dediščine. »Republika Slovenija se z državnim odlikovanjem zahvaljuje glasbeni skupini Kameleoni za pomemben ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti in pečat, ki ga je pustila v družbi – za vse generacije,« je še zapisano v utemeljitvi.

Ker članov skupine Laibach trenutno ni v Sloveniji, jim bo odlikovanje za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru izročeno prihodnje leto.