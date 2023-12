Zloraba prostitucije: Včasih se niti zlorabljene ne vidijo kot žrtve

Kazniva dejanja, povezana z izkoriščanjem prostitucije, so med zelo težko dokazljivimi. Postopki so zapleteni, mnoge ženske se same ne prepoznajo kot žrtve, v preiskavah ne želijo sodelovati. A kriminalci dobro vedo, za kako dobičkonosen posel gre, in se nenehno prilagajajo spremembam.