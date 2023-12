Celo noč so pogajalci španskega predsedstva Svetu EU, evropskega parlamenta in evropske komisije po več dneh pogajanj danes še pilili na podrobnostih pakta. Slednjič se jim je uspelo dogovoriti o vseh podrobnostih. Pakt je sestavljen iz petih zakonov. Nova evropska pravila, ki morajo biti še potrjena v evropskem parlamentu, pa bodo zaostrila azilno politiko in pravila vstopa v EU.

Na zunanjih mejah EU bodo uvedeni standardizirani mejni postopki. Načrtuje se strožje obravnavanje oseb iz držav, ki veljajo za relativno varne. Dokler ne bo sprejeta odločitev o prošnji za azil, naj bi bili ljudje nastanjeni v centrih za pridržanje pod pogoji, podobnimi zaporniškim.

V skladu z načrti se bo porazdelitev prosilcev za zaščito med države EU reorganizirala s »solidarnostnim mehanizmom«: Če države ne želijo sprejeti beguncev, morajo zagotoviti podporo, na primer v obliki denarnih plačil. Zavrnjeni prosilci za azil bodo v prihodnje lažje deportirani v varne tretje države.

Zadovoljno špansko predsedstvo

Iz španskega predsedstva se pet zakonov EU, o katerih sta se dogovorila špansko predsedstvo in parlament, nanaša na vse faze upravljanja azila in migracij, od pregledovanja nezakonitih migrantov ob prihodu v EU, zajema biometričnih podatkov, postopkov za vložitev in obravnavo prošenj za azil, pravil o določitvi države članice, ki je odgovorna za obravnavo prošnje za azil, do sodelovanja in solidarnosti med državami članicami ter ravnanja v kriznih razmerah, vključno s primeri instrumentalizacije migrantov.

Španski minister za notranje zadeve Fernando Grande-Marlaska Gómez je bil s sprejetjem pakta zadovoljen: »EU izpolnjuje svojo obljubo o izboljšanju azilnega in migracijskega sistema. Državljani po vsej EU želijo, da se njihove vlade spopadejo z izzivom migracij, in današnji dan je velik korak v tej smeri. Ta reforma je ključni del sestavljanke. EU pa ostaja zavezana tudi odpravljanju temeljnih vzrokov migracij, sodelovanju z državami izvora in tranzita ter odpravljanju nadloge tihotapljenja migrantov.«

Ostre kritike nevladnikov

Kritike prihajajo iz vrst nevladnih organizacij. Po ocenah nevladne organizacije Sea Watch, ene izmed organizacij, ki rešujejo migrante v Sredozemskem morju, je bil sprejet dokončni izbris pravice posameznika do azila v Evropski uniji. »Organizacija za reševanje na morju Sea-Watch odločno nasprotuje reformi in jasno poudarja: v nasprotju z vsemi javnimi izjavami predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen ali nemške notranje ministrice Nancy Faeser reforma ne bo rešila niti enega človeškega življenja, temveč bo povzročila odvzem pravic ljudem na poti.«

Kot opozarjajo so se z reformo institucije EU odločile, da bodo ljudem na poti aktivno odvzele njihove pravice. Pakt na primer uvaja mejne postopke, ki omogočajo takojšnje izgone, razširja koncept tako imenovanih »varnih tretjih držav« na države, ki preganjajo svoje državljane ali ljudem na poti sploh ne dodelijo pravnega statusa, in pridržuje ljudi, ki iščejo zaščito, celo družine z majhnimi otroki, v zaporniških razmerah v oddaljenih taboriščih na zunanjih mejah Evrope.