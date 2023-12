Iztekajoče se leto je bilo za športno plezalko Janjo Garnbret najbolj pestro doslej. Skoraj polovico leta je trenirala po prilagojenem programu, saj si je februarja na treningu zlomila palec na levi nogi. Korošica je doživela najhujšo poškodbo v karieri, s trenerjem Romanom Krajnikom pa sta morala v predolimpijski sezoni spremeniti načrte. Najboljša športna plezalka vseh časov je izpustila tekme v balvanskem plezanju na Japonskem, v Južni Koreji in ZDA ter začela tekmovati šele junija v Pragi.

Čeprav je bila njena vrnitev z drugim mestom izjemna, se šampionka s porazom ni zadovoljila. Do vrhunca sezone, svetovnega prvenstva v Švici, sta imela z Romanom Krajnikom dva meseca časa. Janja Garnbret nikoli ni odstopala od svojega načrta, da si želi olimpijsko vstopnico zagotoviti že v Bernu, kjer jo je prejela le najboljša trojica v olimpijski disciplini, kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja. Izjemna Slovenka je v Švici pokazala, zakaj je prva dama svetovnega plezanja. Na vrhuncu sezone je postala svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji in balvanskem plezanju, v težavnostnem pa je zaostala za Japonko Ai Mori. V svoji izjemni zbirki je olimpijskemu zlatu iz Tokia dodala sedmi in osmi naslov svetovne prvakinje ter drugega podprvakinje.

Drugi vrhunec sezone je bila septembrska tekma svetovnega pokala v težavnosti v Kopru, kamor je najboljšo slovensko športnico zadnjih let prišlo bodrit na tisoče ljubiteljev spektakla, športa in plezanja. Janja Garnbret je spravila publiko v delirij, saj se je z zmago Ai Mori oddolžila za poraz na svetovnem prvenstvu in lanski izvedbi na Obali, ko je Koper na novi steni na Bonifiki prvič gostil tekmo svetovnega pokala. Športna plezalka iz Slovenj Gradca je v Sloveniji dosegla že 41. zmago v svetovnem pokalu, kar je daleč največ med vsemi na svetu.

Janja Garnbret je osvojila naziv slovenske športnice leta četrtič v zadnjih šestih letih. S tem se je na sedmem mestu najboljših slovenskih športnikov vseh časov izenačila s teniško legendo Mimo Jaušovec in najboljšim slovenskim smučarskim skakalcem Petrom Prevcem, za seboj pa je pustila atleta Jolando Čeplak in Primoža Kozmusa ter smučarsko tekačico Petro Majdič. Pred 24-letno športno plezalko je izjemno pomembno leto, saj bo v Parizu branila naslov olimpijske prvakinje. Spomnimo, da je Janja Garnbret doslej edina športna plezalka z najprestižnejšim naslovom, saj je športno plezanje olimpijska disciplina šele od zadnjih iger na Japonskem. Tedaj je bila olimpijska disciplina sestavljena iz vseh treh zvrsti športnega plezanja, poleg balvanskega in težavnostnega še hitrostnega, ki bo po novem samostojna olimpijska disciplina, zato bodo v Franciji podelili dva kompleta kolajn.