Suzana Lep Šimenko (SDS) je predsedniku vlade zastavila vprašanje, kako namerava vlada ukrepati v zvezi z izvajanjem zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga v SDS vidijo kot le še enega v vrsti birokratskih nesmislov. Premier Robert Golob je odgovoril, da zakon ni nastal v sedanji vladi, »ampak je proces trajal že vsaj dva mandata«. Povedal je, da je vlada glede tega zakona sprožila socialni dialog, ki v prejšnjem mandatu ni deloval, in da so rešitve zakona usmerjene v zaščito delavcev pred kršitelji, Dodal je, da je bil to tudi eden redkih zakonov, ki v državnem svetu ni dobil veta. »Kritike so se začele šele tik pred uveljavitvijo,« je opozoril Golob.

Premier je pojasnil, da inšpektorji za zdaj ne nalagajo nobenih kazni in sankcij, ampak delodajalcem svetujejo, kaj morajo popraviti. »Danes izvajamo nadzor nad izvajanjem zakona, o izsledkih pa bomo najprej obvestili javnost.. Že na vrhu gospodarstva sem povedal, da bomo izkušnje v zvezi s tem zakonom temeljito preučili na vladi in v socialnem dialogu. Zakon bomo spremljali tri mesece. Prvi sestanek na to temo bo na ESS že v januarju, na njem pa bodo socialni partnerji predlagali priporočila za izboljšanje zakona. Vlada nima nobenega namena, da bi to preprečevala, podprli bomo vsako rešitev, ki bi pripeljala do boljšega zakona,« je poudaril Golob..

Golob: Zaradi zasebnega interesa je zdravstvo na robu propada

Vida Čadonič Špelič (NSi) je Goloba opozorila na nevzdržno stanje v zdravstvu, in ga vprašala kdaj se bo vlada lotila celovite reforme, ki bo izboljšala dostopnost do zdravstvenih storitev. Golob je poudaril, da ostaja zdravstvo ključna prioriteta te vlade. »A tisto, kar je bilo zamujeno zadnjih 30 let, se na da popraviti čez noč,«. je dejal Golob. Reformni zakon, ki je bil potrjen prejšnji teden, je po njegovih besedah prvi korak in podlaga za izboljšanje dela zdravstvene zavarovalnice in skrajševanje čakalnih vrst.

Golob je ob tem opozoril, da je v Sloveniji »žal še vedno veliko tistih, ki želijo zdravstvo reševati prek privatizacije«..»Toda prav zaradi zasebnega interesa je zdravstvo na robu propada,« je poudaril.Priznal je, da so bili ukrepi pod prejšnjim zdravstvenim ministrom deloma napačni. »Ko smo skušali reševati problem zdravstva z milijoni evrov, je preveč denarja odteklo v napačne roke in napačne storitve, poleg tega pa so se zdravstveni delavci začeli prezaposlovati iz javnega v bolje plačani zasebni sektor.«

Reforma sedanje vlade gre po njegovih besedah v smeri javnega zdravstva, »Želimo namreč, da je zdravstvo dostopno vsem, in to na dolgi rok. Ob tem pa moramo denar ciljno nalagati tja, kjer so potrebe največje,« je še povedal Golob.

Golobu ni jasno, zakaj nimamo enotnega sistema usklajevanj prejemkov

Zvonko Černač (SDS) je predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi z različnim pristopom pri usklajevanju posameznih prejemkov, in ga vprašal, kako se da preživeti z zgolj 400 evri pokojnine. Golob je odgovoril, da so upokojenci skupina, ki si zasluži vse spoštovanje. »Pokojninski sistem potrebuje reformo, ki je že v pripravi in ki bo zahtevala veliko usklajevanj na ESS,« je povedal in tudi glede tega dodal, da se ne da čez noč popraviti vsega, kar je bilo zamujenega 30 let.

»Kljub temu pa je bilo v zadnjem času veliko narejenega,« je prepričan Golob. »S 1. januarjem se bodo pokojnine uskladile za 8,2 odstotka, kar je največji dvig doslej. Poleg tega smo se ciljno lotili problema vdovskih in invalidskih pokojnin, ki se bodo znatno povečale. Na tak ciljni način bomo tudi nadaljevali,« je poudaril Golob.

Kot je dejal, je tudi njega presenetilo da se različni prejemki usklajujejo po različnih kriterijih. »Ni mi logično, zakaj nimamo enotnega sistema,« je povedal. Pojasnil je, da v formule doslej niso posegali, saj želijo počakati do konca naslednjega leta. Ko bodo videli, kakšni so trendi, pa bodo poiskali možnosti, kako uskladiti različne indekacije.