Sezona v ligi ABA je za slovenska predstavnika Cedevito Olimpijo in Krko diametralno nasprotna. Medtem ko Ljubljančani v evropskem pokalu kažejo sramoten obraz, jim v jadranskem tekmovanju nekako uspeva zbirati zmage in so pri vrhu lestvice. Novomeščani pa so tam, kjer si niso želeli. Znova se namreč borijo za obstanek. Medsebojni obračun v Tivoliju v 12. krogu je bil ogledalo trenutnega stanja. Zmaji so stopalko za plin pohodili na samem začetku in si priigrali prednost, ki je celoten obračun niso več spustili iz rok.

Trener Krke Gašper Okorn je pred slovenskim obračunom v Tivoliju izpostavil, da v Ljubljano ne prihajajo z dvignjeno belo zastavo, temveč da imajo svoj načrt, s katerim bodo poskušali presenetiti Olimpijo. A v prvem polčasu tega Novomeščani niso pokazali. Predvsem je v oči bodla anemičnost igralcev, tistih na parketu in ostalih na klopi. Še največ energije je kazal Okorn, ki je skakal ob igrišču in ob minutah odmora poskušal vse, da bi zbudil svoje igralce, a mu to ni uspevalo. Olimpija je s Karlom Matkovićem kraljevala pod obročema, nezaustavljiva sta bila še DJ Stewart, ki je z dolgimi rokami povzročal veliko težav tekmecem tudi v obrambi, in Jaka Blažič. Ob omenjeni trojici sta se med strelce pri gostiteljih vpisala le še Luka Ščuka in Justin Cobbs, a so si kljub temu ob polčasu priigrali deset točk naskoka. Na drugi strani je strelski vpis do glavnega odmora uspel prav vsem enajstim igralcem dolenjskega moštva, a ni izstopal nihče.

Tudi v drugem polčasu se dogajanje na parketu ni pretirano spremenilo. Olimpija v igri ni navduševala, a bila ravno toliko dobra, da je brez težav držala prednost okoli desetih točk, imela pa tudi nekaj sreče s sodniškimi odločitvami, saj so v tretji četrtini delilci pravice nekajkrat zapiskali v škodo Krke. Sočasno je sedem zaporednih točk vpisal kapetan Blažič, ki s soigralci v zadnji četrtini ni popustil in na koncu vknjižil deveto zmago v jadranskem tekmovanju. Olimpijin center Matković je odlično predstavo okronal z devetimi blokadami ter s tem postavil nov rekord lige ABA.

»Za nami je dobra tekma. Mučijo nas poškodbe, a smo vseeno pokazali pravo predstavo. Dobro smo začeli tekmo in nato držali prednost do konca. Predvsem smo bili pravi v napadu. Veseli smo zmage, ki je za nas zelo pomembna,« je povedal Olimpijin Karlo Matković. »Sredi tekme smo se izgubili v napadu. Sicer smo se dobro pripravili, a na koncu odločajo podrobnosti. Olimpija je zasluženo zmagala,« pa je misli strnil Krkin Jurij Macura.