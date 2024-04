Inflacija je bila v prvih štirih mesecih leta skupaj 3,3 odstotna. K letni inflaciji so največ prispevale za 4,8 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo ter za 7,3 odstotka dražje gostinske in nastanitvene storitve.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni ostale nespremenjene, s čimer se je nadaljevalo umirjanje cen v tej skupini, ki so še do nedavnega bistveno prispevale k visoki inflaciji.

Poročilo o inflaciji na območju Evropske unije je danes objavil tudi evropski statistični urad Eurostat. Območje z evrom je aprila zabeležilo 2,4-odstotno letno inflacijo, kar je enako kot marca.

Med državami EU je najvišjo letno inflacijo s 4,9 odstotka imela Belgija, sledila je Hrvaška s 4,7-odstotno inflacijo. Avstrija in Španija pa sta imeli 3,4-odstotno inflacijo.

Medtem so najnižjo letno inflacijo imele Litva 0,4 odstotka, Finska 0,6 odstotka in Italija en odstotek.