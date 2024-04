Med strelskim obračunom, ki je trajal več ur, so ubiti štirje policisti, štirje so bili ranjeni, ubit pa je bil tudi osumljenec. Policija je v hiši našla tudi žensko in 17-letnika, ki so ju zaslišali med nadaljevanjem preiskave.

Predsednik ZDA Joe Biden je po dogodku izrazil sožalje ubitim policistom, od katerih so trije umrli takoj na kraju dogodka, četrti pa je podlegel ranam v bolnišnici. Strelski incident pa je izkoristil tudi za poziv zveznim kongresnikom, naj zaostrijo zakonodajo proti orožju, vključno s prepovedjo jurišnih oziroma polavtomatskih pušk.