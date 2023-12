Najbolj iskane serije na googlu med Hrvati so bile Južni vetar: Na granici, Zlatni kavez, Zadnji med nami, Wednesday, Ginny in Georgia, Izdaja, Na granici, Kaleidoscope, San snova in Snaga obitelji, najbolj iskani filmi pa Oppenheimer, Barbie , Zvok svobode, Avatar, Vsepovsod naenkrat, John Wick, Morilci cvetne lune, Babilon, Meg in Pet noči pri Freddyju. Med umrlimi osebami so Hrvati največ googlali Tino Turner, Matthewa Perryja, Jasmina Stavrosa, Mila Hrnića, Sinéad O'Connor, Kena Blocka, Jasmina Telalovića, Ćira Blaževića, Marka Babića in Angusa Clouda.

Najpogostejša vprašanja so bila: kaj je parkour trik, kaj je šelak, kaj je sisulja, kaj je kibuc in kaj je Hamas, najbolj iskani recepti oziroma jedi pa cicvara, jed, podobna polenti, poke bowl, vaflji, orehnjača oziroma orehova potica, golaž, gravče na tavče oziroma prebranac, golaž s kislim zeljem, teranino, čevapčiči in bešamel.