Ko smo v nedeljo zapuščali prizorišče v Klingenthalu, je bilo razpoloženje prešerno skoraj v vseh skakalnih ekipah. Avstrijcem se smeje, ker imajo v Stefanu Kraftu z naskokom vodilnega skakalca v svetovnem pokalu po prvih šestih tekmah sezone. Obupani Poljaki so prikazali napredek, kar so pozdravili poljski mediji, ki jih je bilo zaradi krize v Ruki in Lillehammerju na Saškem izjemno veliko in so reprezentanci dali dihati. Po vidnem vzponu forme so se z nasmehom domov odpravili slovenski orli, ki so tudi zaradi smole s pogoji zgrešili prve stopničke v sezoni. Največ zaskrbljenih obrazov je na Norveškem. V Klingenthalu je le Johann Andre Forfang prikazal nekaj skokov, ki so bili konkurenčni najboljšim. Na njegovo žalost večino na uradnem treningu, poskusni seriji ali v kvalifikacijah. Lanskoletni zmagovalec svetovnega pokala Halvor Egner Granerud je daleč od skokov, ki jih je kazal v pretekli sezoni. Vikingi za zdaj ostajajo mirni in računajo, da se bo stanje do prvega vrhunca sezone — novoletne skakalne turneje — še spremenilo.

Med državami drugega razreda so največ napredka v tej sezoni pokazali Švicarji, ki so s prihodom novega trenerja, Norvežana Runeja Velte, zadeli v polno. Gregor Deschwanden je blestel že poleti, sedaj pa je prišel do svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v karieri. Reprezentanci še vedno veliko da nekdanji šampion Simon Ammann, ki se zaveda, da ni več sposoben uvrstitev v sam svetovni vrh. S svojo pozitivno energijo, ki jo izžareva na vsakem koraku, in izkušnjami pa je velik doprinos majhni, a čedalje bolj uspešni reprezentanci. Korake nazaj k svetovni slavi delajo Finci. Ob Norvežanih je v zimo najbolj razočarano vstopil zmagovalec poletne sezone Vladimir Zografski. Bolgar je v Klingenthalu celo dvakrat ostal brez točk.

Nemci se že vidijo z orlom v roki

Najbolj prešerno med vsemi pa je bilo v soboto in nedeljo v nemškem taboru. Varovanci glavnega trenerja Stephana Horngacherja imajo za seboj sanjski uvod v sezono. Na šestih tekmah so že osemkrat stopili na oder za zmagovalce. To je uspelo štirim različnim skakalcem. Po enkrat sta na stopničkah stala Stephan Leyhe in Pius Paschke, štirikrat je bil tam Andreas Wellinger, ki je drugi skakalec zime in še ni bil slabši kot četrti, z dvema zmagama, sploh prvima za Nemce v Klingenthalu, je sanjski start začinil Karl Geiger.

Odlični rezultati so dvignili na noge širšo javnost v Nemčiji. Kljub ne najboljšemu vremenu se je v Klingenthalu na tekmah zbralo več kot 10.000 gledalcev (v soboto 6.521 in nedeljo nekaj čez 4.000), kar je zelo veliko za to prizorišče. Tekma za otvoritev novoletne turneje v Oberstdorfu je že nekaj časa razprodana, za Garmisch-Partenkirchen je na voljo le še nekaj dragocenih lističev za vstop. »Če letos Nemec ne zmaga na turneji, nehamo spremljati smučarske skoke,« so nam povedali nemški navijači. Pravijo, da v Nemčiji s težavo prebavljajo več kot 20-letni post na enem izmed največjih športnih dogodkov v državi. »Zelo smo zadovoljni z začetkom, a sedaj je moja naloga, da umirimo strasti,« je pristavil predstavnik za medije ​Ralph Eder​, ki je že v Klingenthalu s težavo omejeval medijske obveznosti reprezentance. »Cilj je zagotovo zmaga na turneji,« ni prav nič skromen ​Karl Geiger, ​ki je skoraj dve leti čakal na novo zmago v svetovnem pokalu. »Že vsa leta se zelo trudimo, da bi nam uspelo, a na koncu zmaga le eden. Želim si, da smo tokrat na vrsti mi,« je malce stopil na žogo ​Andreas Wellinger.

Lanišek ponovno z nasmehom na obrazu

Da gre Nemcem vse kot po maslu, se je videlo v nedeljo, ko je žirija tekmovanja pri Karlu Geigerju počakala na boljše razmere v zraku. Za Anžeta Laniška in Lovra Kosa, ki sta v finalu nastopila pred njim, tega ni storila. Čeprav sta Slovenca tudi zaradi tega ostala brez prve uvrstitve na zmagovalni oder, poteze žirije šampionsko nista komentirala. »Za menoj je odličen vikend, čeprav še v petek ni kazalo tako. Vse delo z mojo terapevtko se je obrestovalo, predvsem pa mi je tisti tisti sobotni skok dal krila. V skokih je tako, da ko steče, enostavno gre,« je po četrtem mestu z nasmehom do ušes razlagal Anže Lanišek. Predvsem njegovo vedenje daje veliko upanja slovenskemu taboru. Pred tem je priljubljeni Žaba okoli skakalnice hodil malce zamišljen, od sobotnega skoka, ko je prejel tri ocene 20, pa nasmeha ni več izbrisal s svojega obraza.

Zelo nasmejan je bil tudi Lovro Kos, ki mu skakalnica v Klingenthalu zelo ustreza. »Robi je v soboto prišel do mene in mi v miru dal napotke za nedeljo. S četrtim mestom sem res zelo zadovoljen, čeprav bom moral narediti še nekaj na mentalni pripravi,« je Lovro Kos pohvalil glavnega trenerja Roberta Hrgota, ki ga je po slabšem sobotnem nastopu mirno pripravil na drugo tekmo sezone.

Mirnost glavnega trenerja smo občutili tudi sami. V Lovru Kosu je dobil potrditev, da ima nekaj manevrskega prostora pri izboru ekipe, saj se je Moravčan pridružil v zadnjem trenutku. »Lovro je že ves čas kazal takšne skoke, da je lahko postal član ekipe. Pred Ruko mu je manjkalo nekaj sproščenosti, sedaj pa je pokazal, česa je sposoben,« je menjavo komentiral Robert Hrgota, ki je prepričan, da bodo kmalu prišle prve stopničke. »Ves čas smo kazali visok nivo, le rezultatske potrditve ni bilo. Sedaj je prišla in vse kaže, da bomo okoli novega leta najmočnejši. Tukaj nisem zato, da komentiram delo žirije. Zagotovo imajo v zahtevnih razmerah težko delo,« je bil povsem miren Hrgota ob vprašanju o razpletu finala nedeljske tekme. Glavni trener bo imel v nadaljevanju največ dela s Timijem Zajcem: »Vsem govorim, da vedno pride trenutek v sezoni, ko stvari stečejo, do takrat pa je treba ostati miren. To se je sedaj zgodilo z Lovrom in Ažetom. Timi na vseh skakalnicah kaže, da je lahko povsem na vrhu, le na tekmi se mu še ne izide. Bila to je šele šesta od 33 tekem v sezoni in njegov čas bo še prišel,« obilico optimizma ohranja Hrgota za svojega svetovnega prvaka. Svetovni pokal se bo pred novoletno turnejo nadaljeval v Švici, a imajo organizatorji v Engelbergu obilico težav z vremenom.