Da je šlo za načrtovan napad, so že potrdili Novinarji brez meja, a pri tem Izraela niso neposredno obtožili. Ugotovili pa so, da sta dva izstrelka novinarje dosegla iz smeri izraelske meje v neposredni bližini, in to v razmaku manj kot 40 sekund. Prva eksplozija je ubila novinarja Reutersa, drug izstrelek pa je zadel vozilo katarske televizije Al Jazeera.

Agencija Reuters je sedaj v svoji preiskavi ugotovila, da je izraelska tankovska enota na novinarje, ki so več kot kilometer od meje z Izraelom snemali čezmejno obstreljevanje med izraelskimi silami in libanonskim gibanjem Hezbolah, enega za drugim izstrelila dva izstrelka. Pri tem so ubili omenjenega 37-letnega poročevalca Reutersa in huje ranili 28-letno fotografinjo AFP, ki je še vedno v bolnišnici. Še pet novinarjev, med njimi tudi dva Al Jazeere, pa so ranili.

Reuters je do ugotovitev prišel na podlagi pogovorov z več kot 30 vladnimi in varnostnimi uradniki, vojaškimi strokovnjaki, pravniki, zdravniki in pričami. Pregledovali so tudi več ur video posnetkov osmih medijev z območja v času napada, več sto fotografij pred in po incidentu ter satelitske posnetke. Pridobili so tudi več dokazov s kraja dogodka, kot so ostanki razstreljenih izstrelkov s tal in iz avtomobila Reutersa, je v četrtek poročala agencija na svoji spletni strani.

Tudi AFP je v četrtek objavil izsledke svoje raziskave, v kateri je prav tako ugotovil, da so novinarje zadeli izraelski tankovski izstrelki. Pokazala je tudi, da so bili novinarji, ki so bili jasno prepoznavni, tarča napada. Preiskavi obeh agencij sta s tem potrdili, kar so že prej povedali očividci in ranjene žrtve napada.

Izraelska vojska se je kmalu po napadu opravičila za smrt novinarja in zatrdila, da preiskuje dogodek. Danes je v odzivu na ugotovitve Reutersa in AFP tiskovni predstavnik vojske za AFP to potrdil, izpostavil pa, da so bili novinarji na območju spopadov, kjer sta se strani obstreljevali, in je nevarno. Izraelska vojska je s tanki in topovi odgovorila na napade Hezbolaha na več ciljev ob meji z Izraelom, je dodal.