V moških smučarskih skokih nič novega. Tudi na drugi postaji 45. sezone svetovnega pokala v Lillehammerju so bile stopničke tako kot v Ruki rezervirane le za Avstrijce in Nemec. Avstrijec Stefan Kraft je bil znova razred zase ter dosegel še tretjo in četrto zmago v novi sezoni. S tem se je po številu zaporednih zmag na začetku sezone izenačil s Fincem Jannejem Ahonenom in rojakom Andreasom Felderjem. Uspešnejši je le njegov Avstrijec Thomas Morgenstern, ki je sezono 2007/08 začel s serijo šestih zmag.

Peter Prevc vesel ob preletu rdeče črte

Kot reprezentanca so Avstrijcem in Nemcem še najbližji Slovenci, ki pa še ne zmorejo boja za stopničke, a delujejo kot ekipa. Najboljši slovenski dosežek na Norveškem je osmo mesto Anžeta Laniška v soboto na srednji skakalnici, na veliki pa je bil včeraj 14. »Dve težki tekmi. Med posameznimi skoki so še nihanja. Skoki so bili solidni, boljši v soboto kot v nedeljo. Nisem še tam, kjer si želim biti. Najbolj pomembno je, da imam osnovo, na kateri lahko gradim naprej,« je vtise strnil Anže Lanišek, ki je imel med vsemi tekmovalci največ vetra v hrbet. Včeraj je bil najbolj zadovoljen Peter Prevc, ki je bil z desetim mestom najboljši Slovenec (v soboto je bil 19.), potem ko je v finalu skočil 140 metrov. »Potem ko so se razmere z vetrom umirile, je bil skok zelo dober. Ko preletiš zadnjo rdečo črto, so to najboljši občutki, ki jih lahko doživiš kot skakalec. Ni nam še uspelo razbiti nemško-avstrijskega kompleta, ki prevladuje to zimo,« je povedal 31-letni Peter Prevc. Timi Zajc je bil s povprečnim nastopom 18. in 15., potem ko je imel veliko težav na srednji skakalnici, na veliki pa mu razmere niso bile pisane na kožo. Včeraj sta točke osvojila tudi Žiga Jelar (26. mesto) in Domen Prevc (27. mesto).

»Lillehammer zapuščamo s pozitivnimi občutki. Mogoče rezultatsko manjka še pika na i, da bi bili v igri za prvo polovico deseterice. Trije fantje konstantno zraven, vsaj med 15, tudi med deset. Potrebno je le še nadgraditi te skoke, malo več samozavesti in si upati več upati tvegati. Tako bomo prišli do višje ravni skakanja, ki bo prinesla tudi rezultatsko rezultatska potrditev,« je povedal selektor Robert Hrgota. Moški bodo imeli naslednji tekmi konec tedna v Klingenthalu v Nemčiji.

Slovenke brez stopničk in tremi uvrstitvami med najboljših deset

Slovenke so svetovni pokal za ženske začele slabše od pričakovanj, potem ko je bila ob prvih skokih na snegu očitna nesproščenost. Želele so si skoka na stopničke, dosegle pa tri uvrstitve med najboljših deset, potem ko so v finalu pokvarile uvrstitve po prvi seriji. Najboljši dosežek je peto mesto Eme Klinec na veliki skakalnici, potem ko je bila po prvi seriji tretja. Nika Križnar na veliki skakalnici in Nika Prevc na srednji sta bili deseti. »V soboto bi bilo rezultatsko lahko boljše (14. mesto, op. p.), v nedeljo pa lepa tekma z dolgimi skoki. Prvi je bil super, drugi malo slabši, a še vedno dober. Malo je zmanjkalo do stopničk, a to se bo obrnilo v naš prid na kakšni drugi tekmi. Ker je bil začetek sezone soliden, se že veselim naslednjih tekem, saj verjamem, da lahko pokažem še več,« je menil Ema Klinec.

Nika Križnar je bila veselila preboja med deseterico in upa, da bo stopnjevala kakovost skokov. Niki Prevc je manjkalo malo več sproščenosti, za nameček je izgubila nekaj točk za slog, ko je izsiljevala dolg skok. »Po tekmi v nedeljo smo veliko bolj zadovoljni, kot smo bili v soboto, ko so bili skoki preveč zakrčeni. Imamo tri skakalke, ki so zelo blizu najboljšim, malo je zmanjkalo za stopničke. Klinčeva in Križnarjeva sta med deseterico, Prevčeva je v finalu na veliki skakalnici pokazal kakovost. Vesel sem, da sta tudi Košnjekova in Komarjeva prišli do točk,« je povedal zadovoljni selektor slovenske vrste Zoran Zupančič. Svetovni pokal za ženske se bo nadaljeval od 15. do 17. decembra v Engelbergu. x

Lillehammer v številkah

Svetovni pokal v smučarskih skokih, moški, velika skakalnica: 1. Kraft (Avs) 318,2 (134, 141,5), 2. Wellinger (Nem) 312,3 (135, 143), 3. Hoerl (Avs) 311,2 (139, 137,5), 4. Geiger (Nem) 308,7 (136,5, 139), 5. R. Kobajaši (Jap) 299,9 (133, 143), 10. P. Prevc 287,8 (125,5, 140), 14. Lanišek 272,8 (123, 126,5), 15.