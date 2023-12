Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je med ubitimi sedem varnostnikov, ki so poskušali odvrniti napad, in dva rudarja, ki sta umrla, ko so napadalci v rudniški jašek vrgli eksploziv. Ministrstvo je sporočilo, da je bilo v napadu ranjenih 15 ljudi, vendar so lokalni mediji pozneje poročali o 23 ranjenih.

❗Nine Dead, 15 Injured in Peru Gold Mine Raid A gang of armed men entered the Poderosa mine in Pataz province, took hostages and battled internal security personnel late Saturday night. Peru's Interior Ministry ordered Special Forces to the scene who supported police in taking… pic.twitter.com/pBYgTWt3ql