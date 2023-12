Bo Šrajbarski turn sploh kdaj obnovljen?

Ministrstvo za kulturo je po petnajstih letih vendarle začelo uresničevati podpisani protokol o obnovi Šrajbarskega turna v Leskovcu pri Krškem. Sanacija močno dotrajane grajske strehe in stropov naj bi trajala do marca 2024. Kdaj, če sploh, bo prišlo do celovite obnove tega kulturnega spomenika državnega pomena, na ministrstvu (še) nimajo odgovora, priznavajo pa, da denarja trenutno ni.