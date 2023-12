#razstava Punk fotografija kot dokument nekega časa

V Galeriji Cankarjevega doma v ponedeljek ob 18. uri odpirajo razstavo Slovenski punk in fotografija kustosinje dr. Marine Gržinić. V središču je punk fotografija, na kateri pa je mogoče razbrati tudi družbenopolitično in umetniško dogajanje od leta 1977 do sredine osemdesetih let ter obdobja pred punkom in po njem. Razstava bo na ogled do 30. januarja.