»Shane, ki bo vedno luč, ki jo imam pred seboj, merilo mojih sanj in ljubezen mojega življenja in najlepša duša in čudovit angel in sonce in luna ter začetek in konec vsega, kar mi je drago, je odšel k Jezusu in Mariji ter svoji čudoviti materi Tereziji,« je zapisala Victoria Mary Clarke.

MacGowan, ki je bil od julija v bolnišnici v Dublinu, je najbolj znan kot avtor največje uspešnice skupine The Pogues, božične uspešnice Fairytale of New York, ki jo je leta 1987 zapel s Kirsty MacColl. Ta se je v poznih 2000-ih ponovno pojavila na lestvici božičnih singlov, sledile pa so ji polemične razprave o besedi »faggot« (žaljivka za pripadnike LGBTQ+ skupnosti), zato je bila ta beseda na nekaterih radijskih postajah izločena. Leta 2018 je MacGowan zagovarjal pesem Fairytale, češ da je beseda v skladu z njenim protagonistom: »Gre za avtentičen lik in vsi liki v pesmih ter zgodbah niso "angeli" ali celo spodobni in spoštovanja vredni.« V poznejših letih se s tovrstno razpravo ni želel več ukvarjat, označil pa jo je kot smešno.

Pogosto je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa pisal o irski kulturi in irskem nacionalizmu. »Sram me je bilo, da nisem imel poguma, da bi se pridružil Irski republikanski armadi. Skupina Pogues je bil moj način spopadanja s tem,« je nekoč dejal o irski teroristični skupini IRA. MacGowan je sicer domneval, da je »brezčasna« kakovost njihove glasbe razlog za njihovo privlačnost. »Ni treba biti del mladinske subkulture, da bi se lahko z njo povezali – nima najstniške tesnobe ali česa tako neumnega,« je dejal leta 1983. Kot je še pojasni, so zanj temelj pesmi močne melodije.

Mladi MacGowan je bil že od mladih nog znan po svoji literarni nadarjenosti, prejemal pa je celo štipendijo na Westminstrski šoli, vendar so ga v drugem letniku izključili zaradi posedovanja drog. Kot najstnik je sicer razmišljal o duhovništvu, vendar je nato odkril punk. »Med punkom sem bil srečen. Neverjetno srečen. Vi temu pravite kaos. Jaz tega ne štejem za kaos. Zame je to naravno življenje,« je MacGowan povedal za Vox.

Alkohol je začel piti že kot otrok, saj so mu družinski člani pred spanjem dali Guinness, da bi lažje zaspal. Pozneje v življenju je trpel zaradi posledic zlorabe alkohola in drog. Leta 2000 ga je irska pevka Sinead O'Connor prijavila zaradi posedovanja drog, da bi ga rešila odvisnosti. Njena namera je uspela in MacGowan se ji je pozneje za to zahvalil.

Irski predsednik Michael D. Higgins je ob novici o glasbenikovi smrti v izjavi za javnost zapisal, da se bodo Shanea »spominjali kot enega največjih glasbenih tekstopiscev«.

RIP Shane MacGowan. A truly unique and very special songwriter and performer. Such sad news pic.twitter.com/XkGUJIrMew — Birmingham 81 (@Birmingham_81) November 30, 2023