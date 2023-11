Podjetje Europlakat, ki v Mestni občini Ljubljana (MOL) izvaja storitev izposoje koles BicikeLJ, ima podobno javno-zasebno partnerstvo sklenjeno tudi z Mestno občino Maribor, kjer so maja lani vzpostavili program mestnega kolesa MBajk. Pri čemer, kot smo ugotovili, se uporabniki, ki imajo uporabniški račun za BicikeLJ, ne morejo z istim elektronskim naslovom prijaviti v program za izposojo javnih koles v Mariboru.

Iz podjetja Europlakat so nam sporočili, da oba sistema uporabljata skupno informacijsko podporo, zato se uporabniki ne morejo registrirati v oba sistema z istim elektronskim naslovom: »Če se je z istim elektronskim naslovom registriral že v sistemu BicikeLJ, uporabnik prejme obvestilo, da tega naslova ne more uporabiti ob registraciji v sistemu MBajk.« Dodali so, da mora za registracijo uporabnik uporabiti drugačen elektronski naslov. Ob registraciji v sistem MBajk uporabnik, ki ima z istim elektronskim naslovom že račun v Ljubljani, prejme sporočilo: »Ta elektronski račun je že v uporabi.« Informacija, da gre za težavo zaradi predhodne registracije v sistemu BicikeLJ, ni tako lahko dostopna, najde jo šele z nekaj truda v zavihku »Pogosta vprašanja in odgovori«.

Ob pregledu strani obiskovalcu tako ni jasno sporočeno, da se je prijavil v sistem, ki ga v drugem mestu izvaja isto podjetje, niti ni neposredno nakazano, kaj mora storiti, da se bo lahko uspešno prijavil v program. Mariborski in ljubljanski sistem uporabljata skupno številko za pomoč uporabnikom. Na njej uporabnik hitro dobi pojasnilo, da se mora prijaviti z drugačnim elektronskim naslovom. Z vprašanjem, ali so seznanjeni s težavami uporabniških računov v sistemu BicikeLJ, smo se obrnili tudi na MOL. Od tam so sporočili, da »gre za tehnično zahtevo zasebnega partnerja, hkrati pa je storitev vezana na javno-zasebna partnerstva, ki jih ponudnik sklepa z vsako lokalno skupnostjo posebej; kot smo seznanjeni, individualne primere rešujejo sproti.«

Omejeni tudi po svetu

Tako BicikeLJ kot MBajk uporabljata informacijsko podporo francoskega oglaševalskega giganta JCDecaux, ki je večinski lastnik Europlakata. Oglaševalski gigant je s podobnimi programi preko tretjih podjetij prisoten tudi v številnih drugih mestih po svetu. Glede na to, da sistem uporabnikom storitve ne omogoča istočasne registracije v Mariboru in Ljubljani, nas je zanimalo, ali se lahko uporabnik z istim elektronskim naslovom registrira v kakem drugem mestu, ki uporablja isti sistem. Ob prijavi v storitve Dublinbikes, Villo! in Valenbisi!, ki jih francoski oglaševalec preko podružnic izvaja v Dublinu, Bruslju in Valenciji, smo prav tako prejeli sporočilo, da uporabniški račun že obstaja, vendar brez dodatnega pojasnila. Predvidevamo, da je to zato, ker je na istem elektronskem naslovu že registriran uporabniški račun v sistemu BicikeLJ.

Na spletni strani programov izposoje koles v Bruslju, Valenciji in Dublinu uporabniku ni sporočeno, da ima lahko težave z registracijo, če je pred tem obiskal Ljubljano ali Maribor in uporabljal mestni sistem izposoje koles. Na spletni strani JCDecaux smo sicer prebrali, da je podjetje s programi izposoje koles prisotno v 12 državah, neuradno pa smo izvedeli, da je isti sistem vzpostavljen v skoraj 30 mestih v Evropi. S prošnjo za pojasnilo, zakaj se takšne tehnične napake ne popravi, smo pisali neposredno na sedež JCDecaux, vendar odgovora nismo prejeli. Uporabnik, recimo turist ali poslovnež, ki je ustvaril račun v enem od mest, kjer francoski oglaševalec izvaja storitev, se v Ljubljani ne more registrirati in za to mu ni posredovano nobeno pojasnilo. Če pogleda med pogosta vprašanja in odgovore, dobi samo informacijo, da ima mogoče že račun v Mariboru. Valencija, Dublin, Bruselj in preostala mesta niso omenjena.