Maruša Rus in Jerca Jevševar sta pometli s konkurenco in z osvojeno zlato medaljo v kategoriji Duo sistem dokazali, da sta tudi letos najboljši med evropskimi članicami. Že tretjič v karieri je postala evropska prvakinja Maja Povšnar Drnovšek, ki je tekmovala v kategoriji Ne-waza do 63 kilogramov, z vnovično najžlahtnejšo lovoriko pa se ponaša tudi Tim Toplak, ki je najprej premagal Avstrijca, nato pa še Francoza in Danca.

V boju za zlato je članu Ju-jitsu kluba Shinto iz Ljubljane nasproti stal Italijan. Tim ga je v disciplini ju-jitsu borbe do 69 kilogramov premagal z veliko razliko 12:4 in tako osvojil še četrto medaljo za slovensko reprezentanco na letošnjem evropskem prvenstvu. To je po letih 2017 in 2021 že tretji Timov naslov evropskega prvaka v karieri.