Letalo je strmoglavilo okoli poldneva na območju smučarskega središča Kasberg v Zgornji Avstriji. Iskanje ponesrečencev je po navedbah tiskovne predstavnice policije dodatno oteževalo zasneženo površje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Reševalci so prve dele ponesrečenega letala našli dve uri po strmoglavljenju, kraj nesreče s posmrtnimi ostanki štirih posameznikov pa so dosegli še dve uri po tem.

Kot kaže, so bili potniki dva državljana in dve državljanki Češke, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Enomotorno letalo znamke Rockwell je vzletelo iz Pribrama na Češkem in je bilo na poti v Medulin v hrvaški Istri.