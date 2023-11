Za 26-letno Švedinjo je to prva posamična zmaga v svetovnem pokalu. V ciljnem sprintu je imela največ moči in ugnala Američanki Diggins in Brennan (+ 1,4).

Od Slovenk je bila na startnem seznamu ob Mandeljc tudi Eva Urevc, a tekme ni začela. Slovenki sta v soboto na 10 km klasično sicer osvojili prve točke v novi sezoni.

Mandeljc je današnjo tekmo začela s startno številko 38 in je uvodnih nekaj kilometrih tekla okoli 30. mesta. Nato je počasi začela nekoliko izgubljati in je do konca tekla na robu najboljše štirideseterice. V cilj je po dobri uri teka prišla na 39. mestu in vpisala nove točke.

Uvodni tekmovalni vikend nove sezone je bil na severu Evrope v ženski konkurenci povsem švedsko obarvan. Po petkovem sprintu in sobotni uvodni tekmi na razdaljo je tudi danes slavila švedska tekmovalka.

V skupnem seštevku prav tako vodi Švedinja Frida Karlsson, ki je bila danes šesta (+ 3,2). Pred njo sta se z istim zaostankom uvrstili Norvežanka Lotta Udnes Weng in Švedinja Ebba Andersson.

Ob 12.35 se bo začela še moška tekma na 20 km, kjer bo od Slovencev na startu Miha Šimenc. Prihodnji konec tedna se bo karavana smučarskega teka merila v Gällivareju na Švedskem.