Dismorfna motnja se kaže kot zaskrbljenost zaradi namišljene ali minimalne telesne napake, ki pri posamezniku povzroča močno vznemirjenost in tesnobo. Te dni je Williams novinarjem priznal, da je v kratkem času izgubil več kot 12 kilogramov, zahvaljujoč zdravilu, ki je podobno ozempicu za zdravljenje diabetesa in ga mnogi uporabljajo za hujšanje. »Takoj ko pridobim nekaj kilogramov, je to strašno slabo za mojo samopodobo. Počutim se za znoret,« je povedal zvezdnik. Tisti, ki so že imeli priložnost, da si serijo ogledajo, trdijo, da so gledali Williamsa, kakršnega še niso videli. »Na vrhuncu kariere sem živel z eno banano na dan oziroma le 90 kalorijami. Mislim, da me motnje hranjenja spremljajo vse življenje, pravzaprav gre za mešanico različnih motenj. Imel sem bigoreksijo, kar pomeni, da misliš, da nimaš mišic in mase, hkrati pa imaš anoreksijo. Vendar zmanjka besed za to, kar se mi dogaja. V bistvu se nikoli nisem počutil v redu. Moj boj je resničen, žalost ogromna in težave se z leti ne bodo zmanjšale.«