Znane letošnje zlate hruške

Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije sta danes razglasili prejemnike priznanj zlata hruška, namenjenih kakovostnim knjigam za otroke in mladino. V kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga sta zlato hruško prejeli deli Tik je šel v gozd po drva Mihe Haja in Rama Cunte (izšlo je pri Zavodu VigeVageKnjige), ker predstavlja pomemben prispevek v razvoju slovenske stripovske umetnosti, ter Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe Neli Kodrič Filipić, ki jo je ilustrirala Ana Zavadlav in je izšla pri založbi Pivec. Slednje delo po mnenju žirije predstavlja kratki žanr, ki je velikokrat spregledan, pa čeprav so knjige kakovostne in mlademu bralcu zaradi možnosti branja v nadaljevanjih pisane na kožo. Priznanje zlata hruška v kategoriji prevedena mladinska leposlovna knjiga je prejelo delo Spomin na drevo Tine Valles v prevodu Veronike Rot. Izdala ga je založba Pivec.