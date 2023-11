Večina pubov bo gostom pri šanku postregla s slanimi prigrizki, denimo arašidi ali čipsom, da lahko grizljajo med srkanjem hladne pijače. Ponudba v baru Bag of Nails v Bristolu, mestu v zahodnem delu Velike Britanije, pa je nekoliko drugačna.

Prepoznan kot mačji pub

V Bag of Nails lahko sicer pričakujete in tudi dobite običajne barske užitke, kot je točeno pivo, in veliko družabnih iger, vendar na pultu ni hrane. Namesto tega boste najverjetneje videli veliko mačk. Ko je The Bag of Nails v začetku decembra leta 2011 prvič odprl svoja vrata, je lastnik Luke Daniels vse stanovalce presrečen pozdravil na svoji novi lokaciji. V tednih po slavnostnem odprtju je skozi njegova vrata stopilo veliko obiskovalcev, ena pojava pa je še posebej pritegnila pozornost strank in osebja. »Spoznajte Malcolma,« je ekipa lokala Bag of Nails s fotografijo mačjega mladiča nagovorila svoje sledilce na Facebooku.

Kmalu po tem, ko je fotografija Malcolma obkrožila velik del Otoka, mu je v lokal sledila še ena mačka, Beresford. Živalci sta se očitno zelo hitro ujeli in kmalu zatem je prišlo leglo naraščaja. Bag of Nails je hitro postal prepoznaven kot edinstven bristolski »mačji pub«. »Mačke in pivo,« je uporabnik komentiral utrip lokala na Facebooku.

Mačke niso omejene na gostilno

Sčasoma so se gospodinjstvu Bag of Nails pridružile dodatne mačke. Vsaka je s svojim karakterjem baru dodala lasten pečat, vse pa na svoj način komunicirajo z obiskovalci. Daniels je v enem od številnih intervjujev tudi povedal: »Ko jih spoznate, v njihovem individualnem vedenju opazite veliko nians. Solarize uživa v naročju, Wolfgang ima raje piščanca kot življenje samo, Sally uživa v masaži trebuha, Cirrus pa zazna depresijo. In seznam se kar nadaljuje.«

Ne glede na to, kaj se dogaja v gostilni, so kožuhasti prebivalci Bag of Nails na splošno v središču dogajanja. Mačke niso omejene na gostilno; dovoljeno jim je, da se sprehajajo po sosednjem parku Brandon Hill, kolikor hočejo, čeprav raje ostanejo notri. »Ne moremo zagotoviti, da bodo mačke takrat, ko boste prišli, tukaj,« je dejal lastnik lokala. »Ampak če tukaj ostanete dovolj dolgo ali se vračate, vam bodo zagotovo izkazale nekaj ljubezni.« Leta 2021 je Bag of Nails s polno družino mačk in predanimi pokrovitelji praznoval svojo 10-letnico. Edinstvena gostilna še naprej sprejema ljubitelje mačk z vsega sveta in pričakuje, da se bo v prihodnjih letih še razširila. Do takrat bodo še naprej zagotavljali ledeno hladen lager in mačje objeme s petimi zvezdicami, kot običajno.