Jugoslovanski standard: Časovni most za hipsterje

V majceno, nabito polno starinarnico Design Fornication na dunajski Operngasse so me zvabile modularne police iz 70. let, ki so s svojo oranžno barvo zbudile nostalgijo na prenekatere reči iz moje mladosti: Iskrin telefon, fen in legendarni televizor Minirama; Marlesove kopalniške omarice; stenske ure iz Gorenja; zložljivi stoli za piknik s cvetličnimi vzorci, Meblove bunkaste lučke, Unisov tipkalni stroj …