Nepreslišano: Mateja Kožuh Novak, političarka, zdravnica

V vladi bi moral biti urad za starejše, ki bi ga vodili starejši, upokojeni strokovnjaki, ki sami doživljajo starost. Ta bi moral pri vprašanjih, problemih, zakonih, ki zadevajo starejše, združevati strokovnjake, politike, starejše in tudi predstavnike mladih. Skrbeti bi moral, da bi se starejši aktivno vključevali v razpravo o prav vseh zakonih, programih in načrtih, ki nastajajo v vladi in parlamentu, da bi dajali pripombe in vključevali potrebe starejših. Starejši nismo vedno odrinjeni, dostikrat smo premalo aktivni pri spremembah, potem pa tarnamo. Zato potrebujemo telo, ki bi nas opozarjalo in povezovalo s tistimi, ki odločajo o nas.