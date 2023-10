V agenciji opozarjajo, da bo danes ponekod na širšem območju Julijskih Alp padlo tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Vremenske razmere in opozorila ter radarsko sliko lahko spremljate na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenih cestišč so nekatere ceste neprevozne.

V zgornjih jutranjih urah se je pas intenzivnejših padavin vzpostavil v jugovzhodni Sloveniji. Tam bo še lahko vztrajal in se obnavljal v prihodnjih nekaj urah. Nove padavine so zajele tudi skrajni zahod Slovenije.

Meteorologi nalive danes pričakujejo na območju Posočja in Julijcev, kjer napovedujejo tudi porast hudourniških vodotokov. Nevihtni sistemi pa se bodo premikali tudi preko Kočevja, Dolenjske, Bele Krajine in Posavja.

Počitniški teden v znamenju nestabilnega vremena 🌀 Od zahoda se našim krajem bliža višinska dolina hladnega zraka z vremensko fronto, ki nas bo prešla jutri. Pred njo z jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak iznad Sredozemlja.

Po podatkih urada za hidrologijo bodo reke v severozahodni Sloveniji, predvsem v zgornjem in srednjem Posočju ter v porečju Save Bohinjke, danes zjutraj naraščale, razlivale pa se bodo na običajnih izpostavljenih območjih. Verjetne so tudi poplave posameznih hudourniških vodotokov ter padavinske in zaledne vode.

Do velikih pretokov bodo narasle reke v večjem delu države. Na izpostavljenih območjih se lahko razlijeta Kolpa in Sava v srednjem toku. Sredi dneva in popoldan se bo postopoma povečeval tudi pretok Drave na vtoku v Slovenijo.

V Geološkem zavodu Slovenije pa opozarjajo, da zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob avgustovski ujmi. Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so sporočili.

Kje je padlo največ dežja?

Arso poroča, da je do sedaj največ padavin padlo na Voglu, kjer so zabeležili 102 milimetra padavin. V Tolminu so odčitali 70 milimetrov padavin, na Kaninu 62 milimetrov, na Sviščakih pa 61 milimetrov. V Bohinjski Češnjici je padlo 60 milimetrov padavin, na letališču Portorož 58 milimetrov in v Osilnici 52 milimetrov.

⛈ Kmalu po polnoči se je nevihtni pas iznad Italije preselil nad Slovenijo in segal od Istre preko Krasa do Julijskih alp. Padavine so se širile proti vzhodu. Trenutno pas padavin sega iznad Kvarnerja preko Kočevja, Novega mesta in Krškega vse do vzhoda države. 💦 Od začetka dgodka je največ padavin padlo: ▪ na Voglu (102 mm), ▪ v Tolminu (70 mm), ▪ na Kaninu (62 mm), ▪ na Sviščakih (61 mm), ▪ v Bohinjski Češnjici (60 mm), ▪ na letališču Portorož (58 mm), ▪ v Osilnici (52 mm).

Protipoplavni ukrepi, črpanje meteorne vode in odstranjevanje dreves

Vremenska fronta z neurjem, je prizadela območja regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna. Gasilci so izvajali protipoplavne ukrepe, črpali meteorno vodo iz objektov in odstranili podrto drevje. Skupno so zabeležili 13 dogodkov, od tega osem na obalnem območju. Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je zaradi obilnega deževja meteorna voda poplavila nekaj ulic, gostinski lokal, prostore dostave trgovskega objekta ter gospodarski objekt. Ogrožala je tudi nekaj stanovanjskih objektov. Veter je podrl nekaj dreves, zaradi udara strele pa je zagorelo tudi drevo.

Močni nalivi v Osilnici

Meteorolog Arsa Blaž Šter je na platformi X zapisal, da je nad Kvarnerjem in Gorskem kotarjem izrazit nevihtni pas, ki sega proti jugovzhodni Sloveniji. Trenutno so zelo močni nalivi v Osilnici. V pol ure je padlo kar 48 milimetrov padavin, skupaj 111 milimetrov. Dobrih 100 milimetrov je čez noč padlo tudi na Voglu.

Izrazit nevihtni pas v Kvarnerju in Gorskem kotarju, ki sega proti jugovzhodni Sloveniji. Zelo močni nalivi trenutno v Osilnici. V pol ure je padlo kar 48 mm padavin, skupaj 111 mm. Dobrih 100 mm čez noč tudi na Voglu.💦

Sava Bohinjka in Soča ponovno narasli

Ponoči sta Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu. Padavine se po krajši prekinitvi ponovno pomikajo prozi severozahodu države, je Arso še zapisal na platformi X.

💧Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku sta ponoči ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu. 💧Padavine se po krajši prekinitvi ponovno pomikajo prozi SZ države. Deževalo bo predvidoma še do zgodnjega popoldneva.⚠️

Piran: Morje že zalilo nižje ležeče dele obale

Koprski regijski center za obveščanje je že sinoči zaradi visokega plimovanja morja v Piranu malo pred 21. uro sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Zaradi visokega plimovanja je morje zalilo nizko ležeče predele obale.

Danes zjutraj so zaradi visokega plimovanja na območju Izole zabeležili več prijav dogodkov. Aktivirali so Prostovoljna teritorialna gasilska društva. Enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.