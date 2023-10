Protestni shod Sviz po navedbah predsednice glavnega odbora Sviz Marjane Kolar ne bo množičen. Pričakujejo 1500 udeležencev. Na shod bodo namreč prišli sindikalni zaupniki, po največ dva ali trije iz posameznega zavoda. Kolarjeva pravi, da s tem želijo omogočiti normalno delovanje vrtcev, šol in drugih ustanov. Shod bo sicer potekal ob 14. uri pred zgradbo vlade.

»Gre za zadnje opozorilo, preden bi lahko konflikt eskaliral v nek širši spor okoli tega vladnega predloga, ki je za nas nesprejemljiv,« je pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. »S strani vlade ni opaziti kakšnih resnejših aktivnosti o nadaljevanju pogajanj,« je še dodal in izpostavil, da vlada ni imenovala niti glavnega pogajalca.

V glavnem odboru Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so se za protestni shod odločili konec septembra, ko so na izredni seji razpravljali o poteku pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju. Kot so navedli, jim je vlada po tritedenski prekinitvi pogajanj sredi septembra predstavila konkretnejši predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico, ki ga je ocenila na približno 847 milijonov evrov.

Predlog po prepričanju sindikata predvideva izrazito razvrednotenje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi ter hkrati poslabšanje prejšnjih vladnih predlogov, ki so že bili na pogajalski mizi. Razkorak med nazivoma mentor in svetovalec naj bi bil znižan na dva plačna razreda, skupaj za šest odstotkov, med svetovalcem in svetnikom pa bi bil razkorak en sam plačni razred. To po ocenah sindikata strokovnim nazivom v šolstvu jemlje smisel.

Za sindikat je nesprejemljiv tudi vladni predlog o znižanju vrednosti drugih strokovnih delovnih mest v razmerju do učitelja začetnika - svetovalnih delavcev, knjižničarjev, organizatorjev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Obenem so opozorili tudi na to, da se z vladnim predlogom povečujejo razlike med raziskovalci in visokošolskimi učitelji na eni strani ter zdravniki na drugi.

Zavračajo tudi vladni predlog zamrznitve usklajevanja vrednosti plačnih razredov do 1. januarja 2028, saj bi to po njihovem mnenju razvrednotilo predvidena izboljšanja na delovnih mestih v spodnji tretjini plačne lestvice, zlasti v plačni skupini J. Prav tako so proti znižanju števila dni letnega dopusta.