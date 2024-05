Po relativno izenačenem prvem polčasu so bili gosti povsem v igri še pri izidu 66:65 v tretji četrtini, nato pa zaostali za 15 točk, pred zadnjo četrtino pa imeli 10 točk minusa. V zadnjih desetih minutah pa so domači, ki so Dallas ustavili z dobro obrambo, še povišali ritem, zadevali v pravih trenutkih in naskok povečali tudi na 24 točk, tako da je bil že precej pred koncem znan zmagovalec.

Pri tem je bil prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander z 29 točkami, ob tem je imel še po devet skokov in podaj, Chet Holmgren je dodal 19 točk, Jalen Williams 18, Aaron Wiggins pa 16.

Dončić ni imel svojega večera, tako kot v tej končnici je znova imel težave z natančnostjo meta, zadel je šest od 19 metov iz igre, le enega od osmih za tri točke in končal z 19 točkami, temu je dodal devet podaj in šest skokov. Točko več je dosegel Kyrie Irving, Daniel Gafford pa je vpisal 16 točk in 11 skokov.

Visoko zmagal tudi Boston

Prvo tekmo polfinala vzhodne konference so odigrali Boston Celtics in Cleveland Cavaliers. Kelti so pričakovano zmagali, končni izid je bil 120:95.

Jaylen Brown je dosegel 32 točk za Boston, Derrick White jih je dodal 25, medtem ko Jayson Tatum ob slabšem strelskem večeru (7-19 iz igre) 18. Pri Clevelandu je Donovan Mitchell prispeval 33 točk.

Boston, ki lovi rekordni 18. naslov v ligi NBA, je prvi nosilec v vzhodni konferenci, na prvi tekmi pa je imel proti četrtopostavljenemu Clevelandu dogajanje pod nadzorom praktično od začetka do konca.

»Začne se z obrambo, želeli smo tekmece zadržati pod 100 točkami,« je dejal Brown za televizijsko mrežo TNT.