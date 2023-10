Pred slovensko nogometno reprezentanco je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo nova tekma leta. V osmem krogu se bo drevi ob 20.45 v Belfastu pomerila s Severno Irsko, ki nima več možnosti za nastop na zaključnem turnirju 24 reprezentanc v Nemčiji. Čeprav je Severna Irska v kvalifikacijah vseh šest točk osvojila z zmagama proti avtsajderju San Marinu, previdnost ni odveč. Značaj Severnih Ircev je takšen, da ne glede na uvrstitev na lestvici, vsako tekmo, zlasti pa doma ob podpori glasnih navijačev, odigrajo na vso moč.

Matjaž Kek umirja evforijo

»To je britanski način razmišljanja in njihovega značaja. Neumno bi bilo, da bi leteli po zmagi proti Finski in o tekmecu razmišljali, da nima več možnosti. Moramo razmišljati o lastni kakovosti in izkušnji proti istemu tekmecu pred mesecem dni, ko niti slučajno ni bilo lahko. Če želiš priti na veliko tekmovanje, moraš kontinuirano zbirati točke in nam to uspeva relativno dobro,« je tik pred poletom v Belfast povedal selektor Slovenije Matjaž Kek. Ni dvoma, da se bodo Severni Irci skušali oddolžiti za poraz 2:4 septembra v Stožicah, ko je bilo zelo razburljivo, saj so gostje izid izenačili na 1:1, nato pa so se približali na zaostanek 2:3. Selektor Severnih Ircev Michael O'Neill je napovedal, da bo zadnje tri tekme izkoristil za priprave in vcepljanje zmagovalne miselnosti za kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026.

Slovenska reprezentanca sinoči sploh ni preizkusila zelenice v Belfastu. Uradni trening je opravila kar opoldne na Brdu pri Kranju in šele pozno popoldne s posebnim letalom odletela v Belfast, kjer je zvečer opravila le ogled zelenice in medijske obveznosti, ki so predpisane s protokolom. V slovenskem taboru so se oddahnili, ko je zdravniški pregled pokazal, da junak zmage proti Finski Benjamin Šeško ob udarcu v glavo ni utrpel pretresa možganov, niti ni bilo potrebno šivanje, ampak se počuti dobro. »Glava je vsak dan boljše, zdravniki pravijo, da se rana dobro celi, a ni skrbi, da ne bi igral naslednje tekme,« je sporočil slovenski golgeter Benjamin Šeško.

Kek bo moral po težki bitki s Finsko zelo preudarno izbrati igralce, da bodo sveži za fizično zahtevno tekmo v Belfastu, kjer se obeta veliko dvobojev v zraku in na tleh. »Pred nami so še trije koraki. Prihajajo odločilne tekme in utrip srca je malo višji, ampak to je v redu. Proti Finski smo naredili tisto, kar smo si vsi želeli. Pred nami je nov izziv in velik motiv, saj Slovenija v Belfastu še ni zmagala in dosegla gola. Najbolj pomembno je, da sami odločamo o svoji usodi, saj smo v položaju, v katerem smo želeli biti,« je poudaril Kek. Slovenija bi z zmago v Belfastu, kjer bo v vlogi favorita, naredila nov velik korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Danska, tekmica Slovenije za prvo mesto v skupini H, bo zanesljivo osvojila tri točke na gostovanju v San Marinu, medtem ko bosta Finska in Kazahstan, ki zaostajata po štiri točke, med seboj igrala v Helsinkih. Za Slovenijo bi bil idealen scenarij zmaga v Belfastu in remi v Helsinkih, najslabši pa poraz čete Matjaža Keka in zmaga ene izmed reprezentanc v finski prestolnici.

​Janža pričakuje težjo tekmo, kot je bila v Stožicah

»Na vseh treh tekmah do konca kvalifikacij bomo šli na polno. S Severnimi Irci pričakujem še težjo tekmo, kot je bila v Stožicah. Glede na položaj na lestvici bo tekmec šel v dvoboj sproščeno, saj ne more ničesar izgubiti, mi pa smo v dobrem položaju, zato bo potreben preudaren pristop. Cilj bo seveda zmaga,« je napovedal 30-letni Erik Janža, ki je postal prva izbira selektorja na levem boku. Za reprezentanco je doslej odigral štiri tekme, prvo že pred desetimi leti proti Kolumbiji, v soboto pa je proti Finski dosegel premierni gol.

Medtem ko je bil Jasmin Kurtić poškodovan, se je v zvezni vrsti ob Adamu Gnezdi Čerinu uveljavil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. »Ko trpimo in ima tekmec priložnost za gol, nas rešuje kapetan Oblak. V kvalifikacijah ni še nič odločeno. Naredili smo nekaj pomembnih korakov in smo na dobri poti proti Nemčiji. Ko je pred nami takšen dosežek, stisneš zobe tudi, ko že dihaš na škrge in te grabijo krči. Večji kot je pritisk, bolje se pripravimo in gremo v tekmo z več energije. V zadnjem letu so nas rezultati dvignili, verjamemo drug v drugega, imamo vrhunske igralce. Že v preteklosti je Slovenija težko prejela gol, zdaj pa jih tudi veliko dosega. Z dvema napadalcema smo našli sistem igre, ki je zahteven za tekmece. Šeško in Šporar sta nočna mora za vse obrambe. Ko nas tekmec skuša stisniti višje, se odpira veliko prostora, da lahko izkoriščata svojo hitrost. Tudi Danski, ki ima branilce z evropskega vrha, smo povzročali veliko težav,« je bil ob analizi stanja v reprezentanci po tradiciji zgovoren Timi Max Elšnik. Petindvajsetletni Štajerec iz Zlatoličja se je ozrl tudi k tekmi v Belfastu, kjer ga čaka nova bitka na sredini igrišča z veliko ostrimi dvoboji: »Čas je, da se Slovenija nekam uvrsti. Severna Irska je že v Ljubljani pokazala, kako je lahko nevarna v nekaterih segmentih igre. Če nisi pravi, te na tej ravni vsak tekmec kaznuje. Vse je v naših rokah. Če bomo stoodstotni, dvomim, da bomo iz rok spustili to, kar smo si prigarali.«

