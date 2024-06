Trienale EKO 9: O umetnosti in okolju skozi grozljivke

Oči v skali je naslov devete edicije mariborskega trienala Umetnost in okolje EKO 9, ki so ga leta 1980 zasnovali v Umetnostni galeriji Maribor (UGM) in je ena najstarejših prireditev te vrste daleč naokoli. Letos trienale gostuje v starem opuščenem sanatoriju v središču Maribora, tematsko pa se loteva okoljskih groženj, ki so jih umetniki nagovorili skozi žanr grozljivke, ki tematizira človeške strahove.