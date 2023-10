Pri Cedeviti Olimpiji so se po nesrečnem porazu proti Joventutu in poškodbah Luke Ščuke ter Nikole Radičevića tekme 3. kroga lige ABA proti Splitu kar nekoliko bali, a zaman. Očitno je dvoboj proti španskemu nasprotniku v evropskem pokalu kljub neuspehu igralcem vlil vero v lastne sposobnosti, saj so hrvaško moštvo povsem nadigrali in na koncu slavili zmago z 29 točkami razlike. Kljub zdravstveni krizi, saj nista igrala Isiah Cousins in Niko Bačvić, Zena Edosomwan pa je na izhodnih vratih, je Krka na gostovanju pri Budućnosti drago prodala svojo kožo in prikazala precej boljšo predstavo kot proti Partizanu.

Po uvodnem otipavanju je Olimpija proti Splitu močno pritisnila na plin v drugi četrtini, ki jo je dobila z 28:9. Igra Ljubljančanov dobiva rep in glavo, o čemer pričata tudi podatka, da so imeli na koncu 17 asistenc, izgubili pa vsega osem žog. Tudi odnos v obrambi lahko vse bolj veseli trenerja Simoneja Pianigianija. »Igralci kažejo željo po zmagah in resen pristop. Prve tri minute smo bili z glavami še v podaljšku tekme z Joventutom, nato pa smo preklopili in igrali hitro ter zbrano. Kažemo napredek, kar je najbolj pomembno. Iz dneva v dan smo bolj povezani na obeh straneh igrišča. Tudi pristop na treningih kaže, da smo na pravi poti. Igralcem sem po tekmi z Joventutom pokazal samo dobre stvari, da vidijo, koliko boljše delujejo. Še naprej pa smo v krizi s poškodbami, saj nimamo prave menjave na mestu organizatorja igre,« pravi trener Olimpije Simone Pianigiani, ki bo rešitve na mestu organizatorja igre iskal v moštvu. Malo verjetno se zdi, da bi zmaji že tako zgodaj v sezoni iskali novega igralca, tudi zavoljo tega, ker so poleti zmanjšali proračun.

Pri Krki so kljub zdravstvenim težavam pogumno napovedali, da v Podgorico ne potujejo z belo zastavo. Rečeno so uresničili. Trener Gašper Okorn je s povratkom Leona Stergarja dobil močno orožje, zdaj čaka še na Isiaha Cousinsa, medtem ko gre pri Niku Bačviću le za bolezen. Budućnost je Krki proti koncu celo ponujala možnost, da bi se gostje povsem približali, a jim je za to zmanjkalo moči. »Iz te tekme se lahko samo kaj naučimo. Odigrali smo povsem korekten obračun. Lahko sem zadovoljen skoraj z vsem, predvsem z obdobjem od polovice druge četrtine do zadnjih treh minut. Imeli smo samo enega pravega organizatorja igre, bili smo brez Cousinsa in Bačvića. Na Španu je bil velik pritisk, kar se je odražalo v njegovem slabšem metu, je pa zato imel kar enajst asistenc. Dobili smo skok in če moram še kaj izpostaviti, bi bilo čisto drugače, če ne bi zgrešili 13 od 30 prostih metov. Če bi zadeli vsaj polovico od teh, bi bili še bližje,« je ocenil trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 3. krog: Olimpija – Split 97:68 (27:23, 55:32, 71:48, Blažič 20, Cobbs 16, Stewart Jr 13, Glas 12, Matković 10, Armand in Sow po 7, Klobučar 5, Šaškov 4, Jones 3; Perković 15), Budućnost – Krka 82:69 (24:20, 45:34, 64:57, Wright 17; Stergar 17, Cerkvenik in Macura po 13, Špan in Hamilton po 9, Radovanović 4, Škedelj in Jurković po 2), Zadar – Mornar 92:57 (Božić 28, Vujačić 0; Vranješ 12), Igokea – Studentski centar 91:82 (Moody 30; Bogavac in Kamenjaš po 12), Partizan – Cibona 96:67 (Nunnally 17; Aranitović 21), Borac – Crvena zvezda 87:93 (Segu 23; Napier 18), danes ob 20. uri: FMP – Mega, vrstni red: Partizan, Crvena zvezda in Budućnost po 3-0, Studentski centar, Igokea, Borac in Olimpija po 2-1, Zadar in Krka po 1-2, FMP 1-1, Split, Cibona in Mornar po 0-3, Mega 0-2.