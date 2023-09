Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je svojo trditev podkrepil z nekaj statističnimi podatki. Na prvem mestu je izpostavil politično in plačno neenakost.

Kdo ostane doma, ko zboli družinski član?

Spomnil je, da so ženske v Sloveniji dobile volilno pravico leta 1945, prvo predsednico države pa smo dobili šele leta 2022, torej 77 let kasneje. Glede plačne neenakost pa je spomnil, da ženske v Evropi v povprečju zaslužijo 20 odstotkov nižjo plačo kot moški. »Če bi moški vsako leto delali le do 15. novembra, ženske pa do konca leta, bi zaslužili enako,« je poudaril minister.

Med pomembnimi neenakostmi je izpostavil tudi vprašanje skrbstvenega dela. »To se najboljše vidi, če se vprašamo, kdo vzame dopust, kadar zboli družinski član. V 82 odstotkih primerov v Sloveniji je to ženska, samo v 18 odstotkih primerov pa je to moški,« je izpostavil Mesec.

Treba je imeti trdo kožo

Po mnenju predsednice države Nataše Pirc Musar je za udejstvovanje žensk oziroma za njihov vstop v politiko pomembno dobro poznavanje vsaj enega področja. »Če si dober na enem področju, boš lahko to področje zagovarjal in te bodo prepoznali kot nekoga, ki se na nekaj spozna,« je izpostavila Pirc Musar, ki si želi, da bi državni zbor z vstopom novih politikov dobil tudi veliko vrhunsko izobraženih strokovnjakov. Med potrebnimi znanji in veščinami je izpostavila tudi komunikacijske veščine in znanja mediacije.

Poslanka Levice in podpredsednica državnega zbora Nataša Sukić pa je med koristnimi veščinami za delo v politiki izpostavila tudi delo na terenu z ljudmi. Na Nizozemskem izjemno cenijo ljudi, ki so prišli v politiko iz nevladnega sektorja, saj so se izkazali v političnem boju tudi zunaj institucionalne politike, je izpostavila Sukić.

Po mnenju ministrice za kulturo in koordinatorka Levice Aste Vrečko pa je za delo v politiki poleg vztrajnosti, potrpežljivosti, iskanja dolgoročnih rešitev in ekipnega delovanja pomembno imeti tudi trdo kožo. V politiki namreč ne manjka tudi političnega obračunavanja, ne glede na to, kakšnega spola si, je med drugim izpostavila Vrečko.

Politika ni oziroma ne sme biti samo moški svet, je sklenila evropska poslanka Irena Joveva (Renew/Svoboda). Po njeni oceni je v slovenski politiki »veliko dobrih zgledov med ženskami«, prav tako je žensk v politiki danes več, kot jih je bilo nekoč, kar je dokaz, da so ženske lahko uspešne v politiki, je izpostavila.

Sukić pa je med drugim izpostavila vlogo politike pri varovanju težko pridobljenih pravic in ob tem spomnila na poskuse, da se prepreči pravica žensk do splava. Ker so težko pridobljene pravice načeloma tudi zelo zlahka izgubljene, je pomembno, da ženske vstopijo v politiko in se borijo za svoje pravice, saj tega ne bo storil nihče namesto njih, je še poudarila.

Udeleženke okrogle mize so sicer opozorile, da udejstvovanje v politiki zahteva celega človeka ne glede na čas. Prav tako v politiki ni uspeha brez sodelovanja, je bilo med drugim slišati na okrogli mizi projekta EWA, ki ga izvaja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s podporo EU in je namenjen naslavljanju vprašanj političnega udejstvovanja mladih žensk.