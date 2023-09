Čudna slovenščina

Zadnje čase Univerzo v Ljubljani dnevno ogrožajo spletni prevaranti in prevarantke s precej pretkanimi potezami, s katerimi skušajo od zaposlenih izvabiti dragocene podatke o njihovih poštnih računih in geslih. V enem od nedavnih svaril univerzitetna računalniška služba kot enega od prepoznavnih znakov lažnega in zlonamernega sporočila navaja tudi čudno slovenščino. Katera in kakšna slovenščina pa je čudna?