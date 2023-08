Po podatkih časnika so pripor po skoraj 15 mesecih že zapustili Danijel Mišljenović, Dejan Marijanović in Elvis Kolenović. Na prostost pa bodo ob plačilu varščine izpuščeni še Stojan Babić, ki je sicer v hišnem priporu, Srđan Petrović in Slađan Kerimović.

S predlogom obrambe, da se obtožene proti plačilu varščine spusti na prostost se je strinjal tudi nosilec obtožnice, tožilec Jože Levašič s Specializiranega državnega tožilstva.

V priporu ostajajo domnevni vodja slovenske celice klana Klemen Kadivec, njegov brat Blaž Kadivec in Drejc Kovač. V hišnem priporu ostaja tudi Mišo Krčić. Po prepričanju tožilstva so bili našteti zelo visoko pozicionirani v slovenski celici zloglasnega Kavaškega klana, ki izvira iz Črne gore, je navedel časnik.

V priporu ostajata tudi domnevna kurirja, ki naj bi vozila drogo in denar, ki je izviral iz trgovine z drogo, Dragan Todorović, ki je bosanski državljan, in Marko Radoman, državljan Srbije. Edini, ki se v tej zadevi že od začetka brani s prostosti, je obtoženi Darko Podraščanin.

Po informacijah portala 24ur pa je policija povišala stopnjo ogroženosti za tožilko Matejo Gončin. STA na odgovor policije in Specializiranega državnega tožilstva še čaka.