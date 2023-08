Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je ob podpori številnih slovenskih navijačev na stadionu Nacionalnega atletskega središča v Budimpešti častno branil lanski naslov svetovnega prvaka v metu diska. Ptujski orjak je bil polovico tekme v vodstvu, v zadnjem metu prek 70 m pa znova prehitel sijajnega Daniela Stahla. Toda Šved je v zadnjem metu in z dolžino 71,46 m pokazal, zakaj je eden najboljših metalcev diska vseh časov, in drugič postal svetovni prvak. Najboljši slovenski športnik minulega leta si za predstavo na vrhuncu sezone zasluži pohvale in čestitke, saj je častno branil lansko lovoriko iz Eugena ter priznal premoč tekmecu, ki je vrgel disk dlje od njegovega osebnega rekorda. Junakinja večera je bila tudi Američanka Sha'Carri Richardson, ki je z rekordom svetovnih prvenstev postala najhitrejša v sprintu na 100 m ter ugnala veliki jamajški tekmici Shericko Jackson in Shelly-Ann Fraser-Pryce.

V finalu številni preobrati

Slovenski rekorder je v finale vstopil odločno in z dosežkom 68,31 po prvi seriji prepričljivo vodil, presenetljivo drugi Avstralec Matthew Denny je zaostajal skoraj dva metra (66,39), tretji pa je bil Litovec Andrius Gudžius. Ptujčan je v drugi seriji prestavil še v višjo prestavo ter z dosežkom 69,27 potrdil vodstvo, na drugo mesto se je prebil Litovec Mikolas Alekna (67,08), na tretje pa Šved Daniel Stahl (66,58). V tretji seriji, v kateri je Čeh prestopil, se je na tretje mesto prebil Jamajčan Fedrick Dacres (66,72 m). V četrti seriji se je finale razvnel. Denny je najprej z dosežkom 68,24 izboljšal avstralski rekord, Stahl pa je pokazal svojo moč ter rezultatom 69,37 m prevzel vodstvo. Tudi Alekna se je z dosežkom 68,85 približal Čehu. Pika na i razburljivega in nepozabnega večera je bila zadnja serija, v kateri je Čeh z dosežkom 70,02 znova prevzel vodstvo, in kazalo je, da bo ubranil naslov svetovnega prvaka, potem ko so glasni slovenski navijači bučno navijali na tribunah. A trofejni in izkušeni Stahl se je pokazal v najlepši luči ter z rekordom svetovnih prvenstev 71,46 vnovič postal svetovni prvak in si prislužil poklon madžarske publike.

»V zgodovini svetovnih prvenstev se še ni zgodilo, da bi najboljša dva metalca vrgla disk prek 70 metrov. Zato sem s svojega stališča zelo vesel, da mi je ob pravem času uspel odličen met, tako da sem osvojil že svojo tretjo kolajno na največjih prvenstvih. Stahlu se lahko poklonim, saj je bil v finalu boljši, a sem ga v zadnjem metu stisnil za vrat. Vedel sem, da je zmožen vreči še dlje, saj je znan po tem, da na polnih stadionih in izenačenih tekmah črpa dodatno energijo. Čeprav je Stahl vrgel zelo daleč, imam takšen met v rokah tudi jaz. Obljubim, da bom povrnil rekord svetovnih prvenstev in še postal svetovni prvak,« se je po tekmi v mešani coni s srebrno kolajno okrog vratu veselil Kristjan Čeh.

Razburljive kvalifikacije

Kazalo je, da bo Tina Šutej svoje delo v kvalifikacijah opravila brez težav, a se je proti koncu vendarle malce zapletlo. Ljubljančanka je sprva preskočila vse tri višine. Atletinja Kladivarja je začetno višino 420 cm izpustila, v nadaljevanju pa v izjemno dolgih kvalifikacijah v prvem poskusu preskočila 435 cm, 450 cm in 460 cm. Na višini kvalifikacijske norme 465 se ji je zataknilo, saj je višino zmogla v tretjem poskusu ter se uvrstila v sredin finale. Zanimivo je, da je kvalifikacijsko normo preskočilo vseh dvanajst skakalk ob palici. Za največje presenečenje kvalifikacij je poskrbela Novozelandka Eliza McCartney, ki je letos preskočila že 485 cm (osebni rekord ima 494 cm), saj je trikrat podrla letvico na 450 cm in končala prvenstvo brez preskočene višine. V kvalifikacijah je izpadla tudi Grkinja Aikaterini Stefanidi, ki v tej sezoni ni blestela. »S svojim nastopom sem zelo zadovoljna. Res je, da sem letvico na višini 465 cm dvakrat podprla, a sem jo premagala z mehkejšo palico, kar se v finalu ne bo ponovilo. Razmere za tekmo so bile v izjemni vročini in vlagi zelo težke, a so mi všeč bolj, kot če bi bilo hladno,« je svoj nastop ocenila Tina Šutej.

Prva Slovenka, ki je danes končala svoj nastop v Budimpešti, je bila Agata Zupin. Slovenska rekorderka na 400 m ovire je razočarala, saj je dosegla 36. čas med 41 atletinjami. S časom 57,62 je za več kot sekundo in pol zaostala za svojim najboljšim dosežkom sezone (56,01), za zadnjim časom, ki je zadostoval za polfinale (55,25), pa je zaostala skoraj za dve sekundi in pol. Članica velenjskega kluba je bila po nastopu vidno razočarana. »Res je, da sem bila pred prvenstvom bolna, a to ni razlog za slab rezultat. V Budimpešti je sicer zelo vroče, a mi takšne razmere ustrezajo. Veliko težav imam s prehodom čez ovire. Poleg tega imam tudi psihološke težave, saj se ustrašim nastopa na velikem tekmovanju, potem ko v preteklosti o tem nisem razmišljala. Kaj bom storila? Očitno potrebujem psihologa,« se je posula s pepelom 26-letna Agata Zupin, ki je bila kot najstnica pred šestimi leti v Londonu v svoji disciplini že polfinalistka svetovnega prvenstva ter evropska mladinska podprvakinja, ko je v Grossetu postavila državni rekord (55,96). »Takrat nisem veliko razmišljala in sem uživala v teku, zdaj imam precej več težav,« je odgovorila.

Jutri na SP Finalne odločitve: višina (moški, ob 19.58), disk (ženske, ob 20.20), 1500 m (ž, ob 21.31), 3000 m zapreke (m, ob 21.42). Slovenski nastop: Nika Glojnarič (100 m ovire – ob 19.12).