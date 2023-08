Kot so zapisali mariborski policisti, je bilo med približno 10.000 navijači na stadionu 800 gostujočih navijačev Ultras Fenerbahče in 500 navijačev Viol. Med njimi je po poročanju slovenskih medijev v 65. minuti prišlo do incidenta, ki je povzročil daljšo prekinitev tekme.

Turški navijači so, domnevno zaradi predhodno odvzete zastave, vdrli na rob igrišča in želeli obračunati z Mariborčani, a jih je nato ustavila policija, je poročal Sportklub. Tekma je bila prekinjena za več kot pol ure, pred nadaljevanjem pa so organizirani turški navijači morali zapustiti tribune stadiona.

Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, so gostujoči navijači lomili in metali stole na igrišče ter tudi proti policistom. Ker se navijači kljub pozivom organizatorja in večkratnim navodilom policistov niso umirili, so policisti uporabili prisilna sredstva. Prav tako so na pobudo organizatorja vzpostavili javni red in mir tako, da so gostujoče navijače odstranili s tribune.

Pri tem je policija štirim osebam izdala plačilne naloge zaradi kršitve določil zakona o osebni izkaznici, neupoštevanja izrečenega ukrepa prepovedi udeležbe na športni prireditvi, nasilnega in drznega vedenja, nedostojnega vedenja, neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb ter zaradi kršitve določil zakona o javnih zbiranjih.

Policisti so obravnavali tudi kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari ter eno kaznivo dejanje tatvine, izvedli so še devet postopkov ugotavljanja identitete ter zoper eno osebo odredili policijsko pridržanje do streznitve.