#intervju Ivan Rudolf​: Stane Kavčič ni padel z neba

Ivan Rudolf je bil pet let šef kabineta predsednika liberalne slovenske vlade Staneta Kavčiča. Čudno, kot se danes sliši, je bilo med letoma 1967 in 1972 v Sloveniji obdobje liberalizma. Do nastanka vlade Janeza Drnovška leta 1992 je bil liberalizem v Sloveniji dvajset let politična psovka. Po Drnovšku pa je ponovno izginil iz političnega slovarja. Nobenemu novemu obrazu slovenske politike ni uspelo, da bi mu v času popularnosti neliberalnih politik vrnil ugled in veselje do življenja.